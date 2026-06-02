A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
2026-06-02T11:53+0300
2026-06-02T12:02+0300
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takım'ın kadrosu resmen açıklandı.
11:53 02.06.2026 (güncellendi: 12:02 02.06.2026)
© Hakan AkgünA Milli Takım
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella geniş kadrodan 9 ismi çıkardı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takım'ın kadrosu resmen açıklandı.
A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci
Altay Bayındır (Manchester United)
Mert Günok (Fenerbahçe)
Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Ozan Kabak (Hoffenheim)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Zeki Çelik (Roma)
Orta saha
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet
Arda Güler (Real Madrid)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Yunus Akgün (Galatasaray)
Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
Deniz Gül (Porto)
İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Kenan Yıldız (Juventus)
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
