Moskova'da Andrey Stenin Fotoğraf Sergisi açıldı: Şebnem Coşkun'un ödüllü karesi de Arbat Caddesi'nde
Moskova'da Arbat Caddesi'nde, 2 Haziran'da Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Gazeteciliği Yarışması'nın en iyi karelerinden oluşan retrospektif sergi...
2026-06-02T19:13+0300
Moskova’daki Arbat Caddesi’nde 2 Haziran’da açılan açık hava sergisinde, 90 ülkeden 50 binden fazla başvuru alan Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Gazeteciliği Yarışması’nın farklı yıllardan 28 ödüllü karesi yer alıyor.Düzenlendiği günden bu yana yarışmaya 90 ülkeden 50 binden fazla çalışma gönderildi. Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından uzmanlar ve tanınmış fotoğrafçılardan oluşan uluslararası jüri, her yıl en iyi çalışmaları seçiyor.Şebnem Coşkun'un eseri de sergileniyorAçık havada düzenlenen sergi, 1 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere sunulan fotoğraflar arasında, Türk fotoğrafçı Şebnem Coşkun’un “Çatıda Kahvaltı” adlı çalışması (2018, ‘Benim Gezegenim’ kategorisi jüri özel mansiyonu) ve Iraklı fotoğrafçı Taisir Mahdi’nin ‘Yaşama İsteği’ adlı fotoğrafı (2018, ‘Spor’ kategorisi birincisi) öne çıkıyor.Mahdi’nin fotoğrafında, bir terör saldırısı sonucu bacağını kaybetmesine rağmen futboldan vazgeçmeyen Kasım el-Kadim adlı çocuk yer alıyor. Kasım’ın hikayesi, bu fotoğraf sayesinde tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Ardından Rusya tarafının davetiyle ülkeye gelen Kasım’a, Rus doktorlar tarafından modern bir protez takılmıştı.Yarışma hakkındaAndrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Gazeteciliği Yarışması, “Rossiya Segodnya” medya grubu tarafından, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde düzenleniyor. Yarışma, Ağustos 2014’te Donetsk yakınlarında görev başında hayatını kaybeden “Rossiya Segodnya” özel foto muhabiri Andrey Stenin’in adını taşıyor.Yarışmanın amacı, genç fotoğrafçıları desteklemek ve modern fotoğraf gazeteciliğinin karşı karşıya olduğu güncel sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek. Organizasyon aynı zamanda yetenekli, duyarlı ve yeniliğe açık genç profesyonellerin; dünyadaki insanlara ve çarpıcı olaylara ışık tuttuğu uluslararası bir platform misyonu üstleniyor.
19:13 02.06.2026 (güncellendi: 19:16 02.06.2026)
