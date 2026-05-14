https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/uluslararasi-cagdas-sanat-fuarina-yogun-ilgi-binlerce-eser-ayni-cati-altinda-1105731416.html

Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na yoğun ilgi: Binlerce eser aynı çatı altında

Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na yoğun ilgi: Binlerce eser aynı çatı altında

Sputnik Türkiye

İstanbul’da düzenlenen 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl 40’a yakın ülkeden sanatçı ve galeriyi ağırlıyor. Çağdaş sanat, dijital sanat ve klasik... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T13:53+0300

2026-05-14T13:53+0300

2026-05-14T13:53+0300

yaşam

sergi

resim

resim sergisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105732029_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_37baa3b349b8e448def5d686f513a236.jpg

Doğu ile Batı arasında kültürel bir köprü olarak öne çıkan İstanbul, bir kez daha uluslararası sanat dünyasının merkezlerinden biri haline geldi. 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, sanat profesyonellerini, koleksiyonerleri ve galerileri aynı çatı altında buluşturdu. 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, yalnızca Türkiye’den değil Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan gelen galerilere de yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları sunuyor. Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yaklaşık 100 katılımcının çatısı altında binlerce esere ev sahipliği yaptı.40 ülkeden sanatçılar, binlerce eserleriyle İstanbul’da buluştuFuarda; Rusya, Kazakistan, Güney Kore, Çin, Azerbaycan, Fransa, İspanya, Lübnan, Ermenistan ve Mısır başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkeden sanatçı yer alıyor. Resimden heykele, seramikten dijital sanata kadar farklı disiplinlerden eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.Organizasyonda ayrıca;* Resim* Heykel* Seramik* Grafik* Baskı sanatları* Street Art* Dijital Art* Yeni sanat akımları* Koleksiyon eserleri* Sanatsal yayınlar gibi birçok farklı alanda çalışmalar sergileniyor.Rus sanatçılar ve eserleri yoğun ilgi görüyorFuarda dikkat çeken isimlerden biri de Tataristan asıllı küratör ve ressam Aygül Okutan oldu. Yaklaşık 8 yıldır Türkiye ile Rusya arasında sanat köprüleri kuran Okutan, daha önce Sankt-Peterburg, Kazan, İstanbul ve Ankara’da toplam 11 sanat projesine imza attı.Okutan’ın küratörlüğünü yaptığı stantta Rusya Federasyonu, Belarus ve Türkiye’den sanatçıların eserleri sergilendi. Özellikle Tataristanlı ressam Ruslan İbragimov’un canlı renklerle hazırladığı çalışmalar sanatseverlerin ilgisini çekti.Küratör ve ressam Aygül Okutan, bir ay önce Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği Mezopotamya projesine de değindi: “Bir ay önce Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde, küratörlüğünü üstlendiğim büyük bir Mezopotamya projesi gerçekleştirdik. 12 ülkeden 36 sanatçının yer aldığı projede, Rusya Federasyonu başta olmak üzere Özbekistanlı, Kazakistanlı, Litvanyalı ve Belaruslu sanatçılar da yer aldı. Tüm sanatçılar Mezopotamya teması üzerine çalıştı; Göbeklitepe, Karahantepe, Nemrut Dağı ve Mardin gibi kültürel miras noktaları eserlerde ilham kaynağı oldu. Bu, uluslararası sanatçıların Mezopotamya teması etrafında ilk kez bir araya geldiği projelerden biri olma özelliği taşıyor. Şimdi ise bu projeden seçkin eserleri ArtContact İstanbul kapsamında sanatseverlerle buluşturuyor, projeyi burada da tanıtıyoruz.”İlber Ortaylı ve Cem Yılmaz portreleri dikkat çektiRusya Ressamlar Birliği standında sergilenen eserler arasında İlber Ortaylı ve Cem Yılmaz portreleri öne çıkıyor. Sanatçının özgün tekniğiyle hazırladığı tablolar, fuarın en çok konuşulan çalışmaları arasında yer aldı.ARTCONTACT İstanbul sanat piyasasına yön veriyorSon olarak uzmanlara göre ARTCONTACT İstanbul, yalnızca bir sergi alanı değil; aynı zamanda uluslararası sanat piyasasının nabzını tutan önemli organizasyonlardan biri haline geldi. Galeriler, sanatçılar ve koleksiyonerler arasında doğrudan temas kurulmasını sağlayan fuar, İstanbul’un küresel sanat haritasındaki konumunu da güçlendirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

sergi, resim, resim sergisi