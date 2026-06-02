Montella: 'Kondisyonunu bulması gereken Kenan, Hakan, Kerem ve Arda gibi oyuncularımız var'
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Montella: 'Kondisyonunu bulması gereken Kenan, Hakan, Kerem ve Arda gibi oyuncularımız var'
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.
Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performansına değinerek, "Performanslarından çok memnunum. Beklentimizin dışında bir şey olmadı. Böyle bir performans vereceklerini biliyorduk. Kendi kulüplerinde zaman alan oyuncular. Onlar için ayrı bir mutluluk yaşadım. Bütün futbolcuların farklı özellikleri var. Maçtan maça değiştirebiliyorsunuz. Ben burada geleceği de planlamaya çalışıyorum. Gençlere böyle şans vermenin önemli olduğunu biliyorum. Can Uzun ikinci ligdeyken, Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de çağırıyordum. Futbolcuların hepsini yavaş yavaş entegre etmemiz lazım. Can Uzun ve Deniz Gül benimle birlikte oynamaya başladılar. Onlara inanıyorum, inanmasam burada olmazlardı." ifadelerini kullandı.
Kondisyon sorunu olan futbolcuları Dünya Kupası'ndaki ilk maça kadar hazır hale getirmeye çalışacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken Kenan, Hakan, Kerem gibi oyuncularımız var. Arda da onlardan biri. Bugün çok önemli bir yarım saat gördük onun açısından. Ferdi gibi ufak problemleri olan futbolcularımız var. Ona daha antrenman yaptıramadık. İlk maça kadar zamanımız var. Bu oyuncuları yüzde 100 olmasa da yüzde 100'e yakın getirmeye çalışacağız. Umarım herkes yüzde 100 hazır olur ama bazıları için beklememiz gerekebilir." diye konuştu.
Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Avustralya'ya benzer bir takım olduğu için Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapmayı tercih ettiklerini anlatan İtalyan teknik adam, "Hiçbir takım birebir aynı olmaz ama benzerliklerin olduğunu, Avustralya'nın da beşli oynayacağını bildiğimiz için Makedonya'yı seçtik. Tempolu oynamak bizim için önemliydi. Futbolcularımızın ciddiyetini görmek beni mutlu etti." şeklinde görüş belirtti.
ABD'deki kamp şartlarına hızlıca adapte olmaları gerektiğini söyleyen Montella, "Sıcak hava şartlarında oynamadığım için şanslıyım. Oradaki hava şartlarına hemen alışmamız gerekiyor. En kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.
Montella, Dünya Kupası sonrasında kulüp takımı çalıştırmak istediği yönündeki iddialara ise "Yorum bile yapmak istemiyorum. Bütün enerjim milli takım için. Menajerime de söyledim, biri ararsa bana getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım." cevabını verdi.
Mert Müldür, ise basın toplantısında çok iyi bir maç olduğunu ve takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.
Kuzey Makedonya'nın kolay bir rakip olmadığını anlatan Mert Müldür, "4-0, çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı. En önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası’nı bekliyoruz. Yarın uzun bir seyahat olacak." ifadelerini kullandı.
Sağ bekte başladığı maçı sol bekte bitirdiğini belirten Mert Müldür, "Benim için çok büyük bir fark yok. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım." dedi.
Mert, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın çok önemli olduğunun altını çizerek, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. En önemli maçımız o. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da inşallah adım adım ilerlemek." diye konuştu.
Mert Müldür ile birlikte kameraların karşısına geçen Oğuz Aydın da çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirerek, "Elimizden gelenin iyisini yaptık. Güzel bir skor yakaladık. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası’nda göreceğiz. Tarih yazmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.