TFF'den Eren Elmalı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama: İlk yarıda oyundan alınmıştı
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında oyundan alınan Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T01:51+0300
01:51 02.06.2026
© AA / Ahmet OkatalıTürkiye A Milli Takımı oyuncusu Eren Elmalı
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında oyundan alınan Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı bilgisi verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak "A milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, bu pozisyonun ardından 20 dakika daha sahada kaldı. Can Uzun'un golünde pası veren Eren Elmalı, daha sonra baş dönmesi şikayetiyle kenara gelerek yerini Zeki Çelik'e bıraktı.
A Milli Takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
