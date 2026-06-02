https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mirosnik-ukrayna-saldirilarinda-4-ayda-18-saglik-calisani-hayatini-kaybetti-1106203734.html

Miroşnik: Ukrayna saldırılarında 4 ayda 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Miroşnik: Ukrayna saldırılarında 4 ayda 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Rodion Miroşnik, cephe hattına yakın bölgelerde Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılarda, 2026’nın ilk dört ayında... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T22:48+0300

2026-06-02T22:48+0300

2026-06-02T22:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

rusya dışişleri bakanlığı

uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

lugansk

ukrayna

cenevre sözleşmesi

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Lugansk’ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetiyle bir araya gelerek bölgedeki sağlık personeline yönelik can kayıpları hakkında güncel verileri paylaştı.Görüşmede 2026 yılının ilk 4 aylık bilançosunu aktaran Miroşnik, şunları kaydetti:Cenevre Sözleşmesi’nin sağlık tesislerini güvence altına aldığını hatırlatan ve heyete seslenen Miroşnik, “Tıbbi tesisler askeri hedef olamaz. Bunu Ukrayna tarafına anlatın, öğrensinler” ifadelerini kullandı.Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyeti kısa süre önce Miroşnik ve yerel Kızılhaç yetkilileriyle birlikte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk'te bir koleje düzenlediği saldırının izlerini yerinde incelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rusya-insan-haklari-komiseri-lantratova-ukraynanin-sivillere-yonelik-saldirilari-savas-sucudur-1106201416.html

lugansk

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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), lugansk, ukrayna, cenevre sözleşmesi, ukrayna silahlı kuvvetleri