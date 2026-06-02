https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mirosnik-ukrayna-saldirilarinda-4-ayda-18-saglik-calisani-hayatini-kaybetti-1106203734.html
Miroşnik: Ukrayna saldırılarında 4 ayda 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Miroşnik: Ukrayna saldırılarında 4 ayda 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Rodion Miroşnik, cephe hattına yakın bölgelerde Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılarda, 2026’nın ilk dört ayında... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T22:48+0300
2026-06-02T22:48+0300
2026-06-02T22:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rodion miroşnik
rusya dışişleri bakanlığı
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
lugansk
ukrayna
cenevre sözleşmesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Lugansk’ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetiyle bir araya gelerek bölgedeki sağlık personeline yönelik can kayıpları hakkında güncel verileri paylaştı.Görüşmede 2026 yılının ilk 4 aylık bilançosunu aktaran Miroşnik, şunları kaydetti:Cenevre Sözleşmesi’nin sağlık tesislerini güvence altına aldığını hatırlatan ve heyete seslenen Miroşnik, “Tıbbi tesisler askeri hedef olamaz. Bunu Ukrayna tarafına anlatın, öğrensinler” ifadelerini kullandı.Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyeti kısa süre önce Miroşnik ve yerel Kızılhaç yetkilileriyle birlikte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk'te bir koleje düzenlediği saldırının izlerini yerinde incelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rusya-insan-haklari-komiseri-lantratova-ukraynanin-sivillere-yonelik-saldirilari-savas-sucudur-1106201416.html
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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), lugansk, ukrayna, cenevre sözleşmesi, ukrayna silahlı kuvvetleri
rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), lugansk, ukrayna, cenevre sözleşmesi, ukrayna silahlı kuvvetleri
Miroşnik: Ukrayna saldırılarında 4 ayda 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Rodion Miroşnik, cephe hattına yakın bölgelerde Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılarda, 2026’nın ilk dört ayında 18 sağlık çalışanının öldüğünü ve 40’tan fazla personelin yaralandığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Lugansk’ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetiyle bir araya gelerek bölgedeki sağlık personeline yönelik can kayıpları hakkında güncel verileri paylaştı.
Görüşmede 2026 yılının ilk 4 aylık bilançosunu aktaran Miroşnik, şunları kaydetti:
Ocak-Nisan döneminde tam 56 sağlık tesisi hedef alındı. Mayıs ayına dair net istatistikler henüz elimizde olmasa da geride bıraktığımız dört ayda cephe hattına yakın bölgelerde Ukrayna ordusunun saldırıları sebebiyle 18 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti, 40'tan fazlası da yaralandı.
Cenevre Sözleşmesi’nin sağlık tesislerini güvence altına aldığını hatırlatan ve heyete seslenen Miroşnik, “Tıbbi tesisler askeri hedef olamaz. Bunu Ukrayna tarafına anlatın, öğrensinler” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyeti kısa süre önce Miroşnik ve yerel Kızılhaç yetkilileriyle birlikte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk'te bir koleje düzenlediği saldırının izlerini yerinde incelemişti.