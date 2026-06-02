https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mahkeme-kararini-acikladi-umit-karan-tahliye-oldu--1106195820.html
Mahkeme kararını açıkladı: Ümit Karan tahliye oldu, aylık gelirini açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı: Ümit Karan tahliye oldu, aylık gelirini açıkladı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, tahliye oldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T16:42+0300
2026-06-02T16:42+0300
2026-06-02T17:03+0300
türki̇ye
ümit karan
i̇stanbul
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102858832_0:0:630:355_1920x0_80_0_0_a49d553159e764cd19bf018bdf8ca406.png
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Karan için tahliye kararı verdi. Karan'a yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Karan mahkemede aylık gelirinin de 700 bin lira olduğunu söyledi. İntikam planı dediİstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Karan ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Karan, aylık gelirinin de 700 bin lira olduğunu söyledi. Karan savunmasında, kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve ticaretini yapmadığını öne sürdü.Mahkemede olmasının nedeninin eski sevgilisi Ş.N.Ö'nün hakkında verdiği beyanlar olduğunu ileri süren Karan, "Kendisiyle ilişki yaşadık ayrıldık ama bunu kabul edemedi. Bana ve yakın çevreme ulaşmaya çalıştı. Ben engelledim, en sonunda intikam almak için bana bu iftirayı attı." iddiasında bulundu.'İkram etti'Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.N.Ö, sanık Karan'dan uyuşturucu madde satın almadığını belirterek, Karan'ın el çantasında uyuşturucu madde bulundurduğunu, kendisine de ikram edince kullandığını ifade etti. Ş.N.Ö, bu durumun hatırladığı kadarıyla iki kere olduğunu söyledi.Tanık S.D. ise sanık Karan'la fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra, tanık Ş.N.Ö'nün kendisine ulaşarak tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini dile getirdi. Karan'a sebebini sorduğunda, eski sevgilisi olduğunu, engellediğini ama her yerden ulaşmaya çalıştığını söylediğini aktaran S.D, Karan'ın uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini hiç görmediğini belirtti.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Karan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karan'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.Karan'ın, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/eski-futbolcu-umit-karan-hakkinda-iddianame-tamamlandi-125-yil-hapis-istemi-1105900239.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102858832_0:0:630:473_1920x0_80_0_0_ea496522dfdf28f98738220ac0f00e48.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ümit karan, i̇stanbul, uyuşturucu
ümit karan, i̇stanbul, uyuşturucu
Mahkeme kararını açıkladı: Ümit Karan tahliye oldu, aylık gelirini açıkladı
16:42 02.06.2026 (güncellendi: 17:03 02.06.2026)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, tahliye oldu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Karan için tahliye kararı verdi. Karan'a yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Karan mahkemede aylık gelirinin de 700 bin lira olduğunu söyledi.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Karan ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Karan, aylık gelirinin de 700 bin lira olduğunu söyledi. Karan savunmasında, kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve ticaretini yapmadığını öne sürdü.
Mahkemede olmasının nedeninin eski sevgilisi Ş.N.Ö'nün hakkında verdiği beyanlar olduğunu ileri süren Karan, "Kendisiyle ilişki yaşadık ayrıldık ama bunu kabul edemedi. Bana ve yakın çevreme ulaşmaya çalıştı. Ben engelledim, en sonunda intikam almak için bana bu iftirayı attı." iddiasında bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.N.Ö, sanık Karan'dan uyuşturucu madde satın almadığını belirterek, Karan'ın el çantasında uyuşturucu madde bulundurduğunu, kendisine de ikram edince kullandığını ifade etti. Ş.N.Ö, bu durumun hatırladığı kadarıyla iki kere olduğunu söyledi.
Tanık S.D. ise sanık Karan'la fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra, tanık Ş.N.Ö'nün kendisine ulaşarak tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini dile getirdi. Karan'a sebebini sorduğunda, eski sevgilisi olduğunu, engellediğini ama her yerden ulaşmaya çalıştığını söylediğini aktaran S.D, Karan'ın uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini hiç görmediğini belirtti.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Karan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karan'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.
Karan'ın, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor.