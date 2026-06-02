Mahkeme kararını açıkladı: Ümit Karan tahliye oldu, aylık gelirini açıkladı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, tahliye oldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T17:03+0300

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Karan için tahliye kararı verdi. Karan'a yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Karan mahkemede aylık gelirinin de 700 bin lira olduğunu söyledi. İntikam planı dediİstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Karan ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Karan, aylık gelirinin de 700 bin lira olduğunu söyledi. Karan savunmasında, kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve ticaretini yapmadığını öne sürdü.Mahkemede olmasının nedeninin eski sevgilisi Ş.N.Ö'nün hakkında verdiği beyanlar olduğunu ileri süren Karan, "Kendisiyle ilişki yaşadık ayrıldık ama bunu kabul edemedi. Bana ve yakın çevreme ulaşmaya çalıştı. Ben engelledim, en sonunda intikam almak için bana bu iftirayı attı." iddiasında bulundu.'İkram etti'Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.N.Ö, sanık Karan'dan uyuşturucu madde satın almadığını belirterek, Karan'ın el çantasında uyuşturucu madde bulundurduğunu, kendisine de ikram edince kullandığını ifade etti. Ş.N.Ö, bu durumun hatırladığı kadarıyla iki kere olduğunu söyledi.Tanık S.D. ise sanık Karan'la fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra, tanık Ş.N.Ö'nün kendisine ulaşarak tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini dile getirdi. Karan'a sebebini sorduğunda, eski sevgilisi olduğunu, engellediğini ama her yerden ulaşmaya çalıştığını söylediğini aktaran S.D, Karan'ın uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini hiç görmediğini belirtti.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Karan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karan'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.Karan'ın, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor.

