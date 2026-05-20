Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/eski-futbolcu-umit-karan-hakkinda-iddianame-tamamlandi-125-yil-hapis-istemi-1105900239.html
Eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame tamamlandı: 12.5 yıl hapis istemi
Eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame tamamlandı: 12.5 yıl hapis istemi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. Karan’ın 'uyuşturucu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T19:55+0300
2026-05-20T19:55+0300
türki̇ye
ümit karan
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103889/53/1038895373_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_971c5a969569f1fa1f108ee5eee0561a.jpg
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturma kapsamında 14 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 16 Ocak’ta tutuklanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede tanık beyanları, HTS kayıtları ve Adli Tıp raporlarına yer verilirken, Karan’ın bazı kişilerle farklı tarihlerde aynı konumda bulunduğu ve kokain kullanımına dair tespitler bulunduğu aktarıldı. Karan ise suçlamaları reddederek uyuşturucu madde vermediğini ve yalnızca geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediği bir madde kullandığını söyledi.Karan hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan zincirleme şekilde en az 12.5 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-eski-futbolcu-umit-karana-tutuklama-talebi-1102804470.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103889/53/1038895373_0:0:749:562_1920x0_80_0_0_056517f4d4614dcd53ec55ee4ca113df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ümit karan, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
ümit karan, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame tamamlandı: 12.5 yıl hapis istemi

19:55 20.05.2026
© AAÜmit Karan
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. Karan’ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan zincirleme şekilde en az 12.5 yıl hapisle cezalandırılması istendi.
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturma kapsamında 14 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 16 Ocak’ta tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede tanık beyanları, HTS kayıtları ve Adli Tıp raporlarına yer verilirken, Karan’ın bazı kişilerle farklı tarihlerde aynı konumda bulunduğu ve kokain kullanımına dair tespitler bulunduğu aktarıldı.
Karan ise suçlamaları reddederek uyuşturucu madde vermediğini ve yalnızca geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediği bir madde kullandığını söyledi.
Karan hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan zincirleme şekilde en az 12.5 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
16 Ocak, 21:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала