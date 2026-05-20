https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/eski-futbolcu-umit-karan-hakkinda-iddianame-tamamlandi-125-yil-hapis-istemi-1105900239.html

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame tamamlandı: 12.5 yıl hapis istemi

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame tamamlandı: 12.5 yıl hapis istemi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. Karan’ın 'uyuşturucu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T19:55+0300

2026-05-20T19:55+0300

2026-05-20T19:55+0300

türki̇ye

ümit karan

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu kullanmaya özendirme

uyuşturucu imalatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103889/53/1038895373_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_971c5a969569f1fa1f108ee5eee0561a.jpg

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturma kapsamında 14 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 16 Ocak’ta tutuklanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede tanık beyanları, HTS kayıtları ve Adli Tıp raporlarına yer verilirken, Karan’ın bazı kişilerle farklı tarihlerde aynı konumda bulunduğu ve kokain kullanımına dair tespitler bulunduğu aktarıldı. Karan ise suçlamaları reddederek uyuşturucu madde vermediğini ve yalnızca geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediği bir madde kullandığını söyledi.Karan hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan zincirleme şekilde en az 12.5 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-eski-futbolcu-umit-karana-tutuklama-talebi-1102804470.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit karan, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı