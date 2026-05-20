Eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame tamamlandı: 12.5 yıl hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. Karan'ın 'uyuşturucu...
2026-05-20T19:55+0300
Eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame tamamlandı: 12.5 yıl hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. Karan’ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan zincirleme şekilde en az 12.5 yıl hapisle cezalandırılması istendi.
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturma kapsamında 14 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 16 Ocak’ta tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede tanık beyanları, HTS kayıtları ve Adli Tıp raporlarına yer verilirken, Karan’ın bazı kişilerle farklı tarihlerde aynı konumda bulunduğu ve kokain kullanımına dair tespitler bulunduğu aktarıldı.
Karan ise suçlamaları reddederek uyuşturucu madde vermediğini ve yalnızca geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediği bir madde kullandığını söyledi.
Karan hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan zincirleme şekilde en az 12.5 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.