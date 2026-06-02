Fenerbahçe'de Lewandowski transferi: Başkan adayı Safi'den 10 milyon Euro teklif
2026-06-02T10:33+0300
10:33 02.06.2026 (güncellendi: 10:36 02.06.2026)
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Robert Lewandowski ile görüştüğü belirtiliyordu. Polonyalı golcüye yapılan teklifle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Birçok dünya yıldızının gündeme geldiği bu süreçte Safi'nin Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile görüştüğü iddia edilmişti.
NTV'nin haberine göre Lewandowski'ye yıllık 10 milyon eurodan 2028'e kadar sözleşme teklif edildi. Polonyalı golcünün bu teklife sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilere kapıyı araladığı aktarıldı.
Lewandowski geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 46 maçta süre aldı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Lewandowski'nin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.