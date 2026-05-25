Aziz Yıldırım: Türkiye'nin Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına ihtiyacı var

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek için, çocuklarımızın okullara giderken formalarını giyip gururla taşımaları adına ben ve arkadaşlarım aday olduk. İnanıyoruz ki Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Türkiye'nin Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına ihtiyacı var. Bu kadronun 6 transfere ihtiyacı var. 2 santrfor alacağız, bir tane de yerli santrfor alabiliriz. Bir tane sağ bek almamız lazım, sol tarafa almamız lazım, stopere takviye yapmamız lazım. Jorge Jesus'la hiç konuşmadım, görüşmedim. Yabancı ve yerli teknik direktörlerle görüşüyoruz. Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan biri olabilir. Sörloth'la konuşmalar oldu ancak şu an neticelenmiş bir durum yok. Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş, Fenerbahçe'nin acil ihtiyacıysa alırız.