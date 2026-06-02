https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/laostaki-magarada-mahsur-kalan-iki-kisi-icin-zamana-karsi-yaris-2-haftadir-magaradalar-1106184305.html

Laos'taki mağarada mahsur kalan iki kişi için zamana karşı yarış: 2 haftadır mağaradalar

Laos'taki mağarada mahsur kalan iki kişi için zamana karşı yarış: 2 haftadır mağaradalar

Sputnik Türkiye

Laos'ta kurtarma ekipleri, yaklaşık iki haftadır sular altında kalan mağarada mahsur kalan iki kişiyi bulmak için zamana karşı yarışıyor. Ekipler ulaşmak için... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T11:09+0300

2026-06-02T11:09+0300

2026-06-02T11:09+0300

dünya

laos

mağara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106026827_0:466:1320:1209_1920x0_80_0_0_084f375a79302c80082759c94e66fe37.jpg

Laos'ta 20 Mayıs'ta girdikleri mağarada mahsur kaldıkları değerlendirilen 7 kişiden iki kişiyi bulmak için yürütülen uluslararası kurtarma operasyonunda umutlar giderek azalıyor. Şiddetli yağışların ani sellere yol açarak mağara çıkışlarını kapattığı düşünülürken, aynı gruptaki diğer beş kişi daha önce mağaranın dar tünellerinden çıkmayı başarmıştı.Kurtarma ekiplerini heyecanlandıran sesler doğrulanamadıKurtarma ekipleri Pazartesi günü mağara sisteminin derinliklerinden geldiği düşünülen bir "vurma sesi" duyduklarını açıklamış, bu gelişme kayıpların hayatta olabileceği yönünde umut yaratmıştı.Taylandlı uzman mağara dalgıcı Kengkard Bongkawong, sinyallere yanıt olarak belirgin vurma sesleri duyulduğunu belirtmiş ancak seslerin mahsur kalan kişilerden geldiğinin doğrulanamadığını ifade etmişti.Taylandlı kurtarma teknisyeni Manat Artmongkron ise seslerin, keşfedilen dikey şaftın yaklaşık 70 metre aşağısından geldiğini öne sürmüştü.'Yarasa ya da rüzgar sesi olabilir'Ancak kurtarma çalışmalarına katılan Avustralyalı mağara dalgıcı Josh Richards, daha sonra bu iddialara şüpheyle yaklaştı. Richards, duyulan seslerin mağarada bulunan yarasalardan ya da rüzgar akımlarından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.Mağaraların doğal yapısı nedeniyle alışılmadık seslerin sıkça duyulabildiğini belirten Richards, "Bu mağaraların çoğunda çatlaklar ve yarıklar bulunuyor. Aşağıdan gelen sıra dışı sesler duyulabiliyor. Bunlar yankıya benzemiyordu" dedi.Yeni keşfedilen şaft da çıkış yolu olmadıKurtarma ekipleri ayrıca mağaranın daha güvenli bir bölümüne ulaşma umuduyla yeni keşfedilen dikey şaft üzerinde çalışmalar yürütüyordu. İlk incelemeler, şaftın mağaranın içine 100 metreden fazla uzandığını ve kayıpların sığınmış olabileceği bir odaya açılabileceğini göstermişti.Ekipler, mağaradan çıkmayı başaran beş kişinin verdiği bilgilerle hazırlanan harita üzerinde çalışırken, daha ayrıntılı inceleme için gelişmiş tarama cihazlarının bölgeye getirilmesi planlanıyordu.Ancak son değerlendirmelerde şaftın kaya ve toprak kaymalarıyla tamamen kapandığı ortaya çıktı. Avustralyalı dalgıç Richards, aşağıya inilebilecek herhangi bir güvenli güzergah tespit edemediklerini belirterek, "Şu anda sonraki adımın ne olacağını tam olarak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.Zamana karşı yarış sürüyorYetkililer, zorlu arazi koşulları ve mağara içindeki yüksek su seviyesi nedeniyle arama çalışmalarının büyük risk altında sürdürüldüğünü belirtiyor. Kurtarma ekipleri, iki kayıp kişiye ulaşabilmek için alternatif giriş noktaları ve yeni arama yöntemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/laosta-sel-altindaki-magarada-mahsur-kalan-5-kisiden-ilki-kurtarildi-kalanlar-icin-zamanla-yaris-1106117102.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

laos, mağara