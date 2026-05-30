Laos’ta sel altındaki mağarada mahsur kalan 5 kişiden ilki kurtarıldı, kalanlar için zamanla yarış
00:25 30.05.2026 (güncellendi: 00:26 30.05.2026)
© REUTERS METTA THAM KALASIN RESCUE
Rescuers bring a person out as the rescue team works to save trapped people in a cave in Xaisomboun Province, Laos
Laos’un dağlık bölgesinde, sel sularıyla dolan bir mağarada 10 günden fazla süre mahsur kalan 5 madenciden ilki başarıyla kurtarıldı.
20 Mayıs’ta ani sel baskını nedeniyle Xaysomboun eyaletindeki ıssız bir mağarada sıkışıp kalan grup, altın ararken büyük tehlike atlattı. Çarşamba günü kurtarma dalgıçları tarafından mağaranın girişinden 300 metre içeride, bitkin ve çamur içinde bulunan 5 kişiden biri bugün dışarı çıkarıldı.
Taylandlı kurtarma ekibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “İlk kurtarılan mağaradan başarıyla çıkarıldı” açıklamasını yaptı. Ekip üyesi Kengkard Bonggawong, “Bir kişi mağaradan güvenli şekilde çıktı. Diğer dört kişinin durumunu değerlendireceğiz ve yarın da kayıp iki kişiyi aramaya devam edeceğiz” dedi.
Kurtarılan adamın görüntüleri, dalgıçlardan biri tarafından sosyal medyaya yüklenerek büyük heyecan yarattı. Mağarada mahsur kalanlar, kurtarıcılara göğüs ağrısı çektiklerini ve açlıktan kıvrandıklarını söylemişti.
© REUTERS Norrased PalasingKru Benz and Lee Kian Lie, Malaysian cave divers react on camera as they go inside a cave to deliver food, water, and blankets to the people trapped inside
Zamanla yarış sürüyor
Kurtarma operasyonu, bölgede beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle zamanla yarışı haline geldi. cuma akşamı için gök gürültülü fırtına ve bölgenin yüzde 60’ında yağış uyarısı verilmişti.
İlk etapta mağaradaki suların pompayla boşaltılması planlanmış ancak bu girişim başarısız olmuştu. Son çare olarak mahsur kalanlara dalış eğitimi verilip yüzerek çıkarılmaları gündeme gelmişti. İlk kişinin tam olarak nasıl kurtarıldığı henüz açıklanmadı, ancak kurtarma ekibi detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.
Uluslararası destek
Olay, 2018’de Tayland’da 12 futbolcu ve antrenörlerinin 18 gün boyunca mağarada mahsur kaldığı ünlü olayı akıllara getirdi. O kurtarma operasyonunda da görev alan Fin dalgıç Mikko Paasi, bu kez de Laos’taki operasyonda yer alıyor.
Kurtarma çalışmalarına destek için Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya’dan uzman dalgıçlar Laos’a ulaştı.
Şu anda mağarada hala 4 kişi daha beklerken, 2 kişinin ise akıbeti bilinmiyor. Kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.