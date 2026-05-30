https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/laosta-sel-altindaki-magarada-mahsur-kalan-5-kisiden-ilki-kurtarildi-kalanlar-icin-zamanla-yaris-1106117102.html

Laos’ta sel altındaki mağarada mahsur kalan 5 kişiden ilki kurtarıldı, kalanlar için zamanla yarış

Laos’ta sel altındaki mağarada mahsur kalan 5 kişiden ilki kurtarıldı, kalanlar için zamanla yarış

Sputnik Türkiye

Laos’un dağlık bölgesinde, sel sularıyla dolan bir mağarada 10 günden fazla süre mahsur kalan 5 madenciden ilki başarıyla kurtarıldı. Detaylar haberde...

2026-05-30T00:25+0300

2026-05-30T00:25+0300

2026-05-30T00:26+0300

dünya

laos

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1e/1106116748_0:457:960:997_1920x0_80_0_0_152cda5581ba5b3fc9b2447c10781799.jpg

20 Mayıs’ta ani sel baskını nedeniyle Xaysomboun eyaletindeki ıssız bir mağarada sıkışıp kalan grup, altın ararken büyük tehlike atlattı. Çarşamba günü kurtarma dalgıçları tarafından mağaranın girişinden 300 metre içeride, bitkin ve çamur içinde bulunan 5 kişiden biri bugün dışarı çıkarıldı.Taylandlı kurtarma ekibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “İlk kurtarılan mağaradan başarıyla çıkarıldı” açıklamasını yaptı. Ekip üyesi Kengkard Bonggawong, “Bir kişi mağaradan güvenli şekilde çıktı. Diğer dört kişinin durumunu değerlendireceğiz ve yarın da kayıp iki kişiyi aramaya devam edeceğiz” dedi.Kurtarılan adamın görüntüleri, dalgıçlardan biri tarafından sosyal medyaya yüklenerek büyük heyecan yarattı. Mağarada mahsur kalanlar, kurtarıcılara göğüs ağrısı çektiklerini ve açlıktan kıvrandıklarını söylemişti.Zamanla yarış sürüyorKurtarma operasyonu, bölgede beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle zamanla yarışı haline geldi. cuma akşamı için gök gürültülü fırtına ve bölgenin yüzde 60’ında yağış uyarısı verilmişti.İlk etapta mağaradaki suların pompayla boşaltılması planlanmış ancak bu girişim başarısız olmuştu. Son çare olarak mahsur kalanlara dalış eğitimi verilip yüzerek çıkarılmaları gündeme gelmişti. İlk kişinin tam olarak nasıl kurtarıldığı henüz açıklanmadı, ancak kurtarma ekibi detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.Uluslararası destekOlay, 2018’de Tayland’da 12 futbolcu ve antrenörlerinin 18 gün boyunca mağarada mahsur kaldığı ünlü olayı akıllara getirdi. O kurtarma operasyonunda da görev alan Fin dalgıç Mikko Paasi, bu kez de Laos’taki operasyonda yer alıyor.Kurtarma çalışmalarına destek için Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya’dan uzman dalgıçlar Laos’a ulaştı.Şu anda mağarada hala 4 kişi daha beklerken, 2 kişinin ise akıbeti bilinmiyor. Kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/kanadali-adam-yasal-bosluktan-yararlanip-kargoyla-yuzlerce-kisiyi-oldurdu-1106116530.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

laos, haberler