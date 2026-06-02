Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bilim-insanlari-tesadufen-olumsuz-dokuya-sahip-bir-deniz-hiyari-kesfetti-1106189281.html
Bilim insanları tesadüfen 'ölümsüz dokuya' sahip bir deniz hıyarı keşfetti
Bilim insanları tesadüfen 'ölümsüz dokuya' sahip bir deniz hıyarı keşfetti
Sputnik Türkiye
Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir deniz hıyarı türü üzerinde yapılan araştırma, canlılığın sınırlarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T13:52+0300
2026-06-02T13:52+0300
yaşam
science advances
ölümsüzlük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106190057_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5d817cdee905d10b6e26ee3aed3cc446.png
Kuzey Atlantik Okyanusu'na özgü bir deniz hıyarı türü olan Psolus fabricii'nin kesilmiş bazı parçaları, araştırmacıları şaşırttı çünkü kopan kısımlar, basitçe çürüyüp ölmek yerine büyümeye devam ettiği tespit edildi.Araştırmacılar, Psolus fabricii adlı deniz hıyarının kopan ayak, gövde ve dokunaç parçalarını laboratuvar ortamında inceledi. Çalışmada, bu parçaların yalnızca hayatta kalmadığı, aynı zamanda büyümeye devam ettiği ve ağızları bulunmamasına rağmen çevrelerinden besin alabildiği görüldü.Bilim insanları, kopan dokuların üç yıldan uzun süredir canlı kaldığını belirtti. Araştırma boyunca dokularda ölüm, çürüme ya da hücre kaybına dair herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Ancak bu parçalar yeni bir canlıya dönüşmedi, sadece bağımsız şekilde yaşamlarını sürdüren dokular olarak kaldı.Birçok hayvan, dokularını gönüllü olarak koparıp yeniden büyütebilir; en bilinen örnek ise avcılardan kaçmak için kuyruklarını feda eden kertenkelelerdir. Ancak kertenkelelerde kaybedilen kuyruğun kendisi hiçbir işe yaramaz.HeLa hücrelerine alternatif mi?Araştırmanın başyazarı Sara Jobson, bunun doğal koşullar altında gözlemlenen ilk "doku ölümsüzlüğü" örneği olabileceğini söyledi. Jobson, dokuların yaralarını iyileştirmeye, yeni hücre üretmeye ve dış uyaranlara tepki vermeye devam ettiğini ifade etti.Uzmanlara göre keşif, yara iyileşmesi, yaşlanma, doku yenilenmesi ve hücre biyolojisi alanlarında yeni araştırmaların önünü açabilir. Ayrıca bu dokuların, laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan ve sürekli çoğalabilen insan kaynaklı HeLa hücrelerine alternatif olup olamayacağı da araştırılacak.Bilim insanları şimdi, söz konusu dokuların gerçekten yaşlanıp yaşlanmadığını anlamak için DNA yapılarını incelemeyi planlıyor. Eğer hücrelerin zamanla bozulmadığı doğrulanırsa, bu keşif biyoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir.Bilimsel araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/dnadan-mikro-robot-plani-virus-avlayacak-ilac-tasiyacak-1106159259.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106190057_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_14fcc90bb65c1d27440d33356d43fb9a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
science advances, ölümsüzlük
science advances, ölümsüzlük

Bilim insanları tesadüfen 'ölümsüz dokuya' sahip bir deniz hıyarı keşfetti

13:52 02.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBilim insanları tesadüfen 'ölümsüz dokuya' sahip bir deniz hıyarı keşfetti
Bilim insanları tesadüfen 'ölümsüz dokuya' sahip bir deniz hıyarı keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir deniz hıyarı türü üzerinde yapılan araştırma, canlılığın sınırlarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, deniz hıyarından kopan bazı doku parçalarının ölmek yerine kendilerini onararak yaşamlarını sürdürdüğünü tespit etti.
Kuzey Atlantik Okyanusu'na özgü bir deniz hıyarı türü olan Psolus fabricii'nin kesilmiş bazı parçaları, araştırmacıları şaşırttı çünkü kopan kısımlar, basitçe çürüyüp ölmek yerine büyümeye devam ettiği tespit edildi.
Araştırmacılar, Psolus fabricii adlı deniz hıyarının kopan ayak, gövde ve dokunaç parçalarını laboratuvar ortamında inceledi. Çalışmada, bu parçaların yalnızca hayatta kalmadığı, aynı zamanda büyümeye devam ettiği ve ağızları bulunmamasına rağmen çevrelerinden besin alabildiği görüldü.
Bilim insanları, kopan dokuların üç yıldan uzun süredir canlı kaldığını belirtti. Araştırma boyunca dokularda ölüm, çürüme ya da hücre kaybına dair herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Ancak bu parçalar yeni bir canlıya dönüşmedi, sadece bağımsız şekilde yaşamlarını sürdüren dokular olarak kaldı.
Birçok hayvan, dokularını gönüllü olarak koparıp yeniden büyütebilir; en bilinen örnek ise avcılardan kaçmak için kuyruklarını feda eden kertenkelelerdir. Ancak kertenkelelerde kaybedilen kuyruğun kendisi hiçbir işe yaramaz.

HeLa hücrelerine alternatif mi?

Araştırmanın başyazarı Sara Jobson, bunun doğal koşullar altında gözlemlenen ilk "doku ölümsüzlüğü" örneği olabileceğini söyledi.
Jobson, dokuların yaralarını iyileştirmeye, yeni hücre üretmeye ve dış uyaranlara tepki vermeye devam ettiğini ifade etti.
Uzmanlara göre keşif, yara iyileşmesi, yaşlanma, doku yenilenmesi ve hücre biyolojisi alanlarında yeni araştırmaların önünü açabilir. Ayrıca bu dokuların, laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan ve sürekli çoğalabilen insan kaynaklı HeLa hücrelerine alternatif olup olamayacağı da araştırılacak.
Bilim insanları şimdi, söz konusu dokuların gerçekten yaşlanıp yaşlanmadığını anlamak için DNA yapılarını incelemeyi planlıyor. Eğer hücrelerin zamanla bozulmadığı doğrulanırsa, bu keşif biyoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir.
Bilimsel araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.
DNA robotları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
YAŞAM
DNA’dan mikro robot planı: Virüs avlayacak, ilaç taşıyacak
Dün, 13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала