Bilim insanları tesadüfen 'ölümsüz dokuya' sahip bir deniz hıyarı keşfetti
Sputnik Türkiye
Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir deniz hıyarı türü üzerinde yapılan araştırma, canlılığın sınırlarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Kuzey Atlantik Okyanusu'na özgü bir deniz hıyarı türü olan Psolus fabricii'nin kesilmiş bazı parçaları, araştırmacıları şaşırttı çünkü kopan kısımlar, basitçe çürüyüp ölmek yerine büyümeye devam ettiği tespit edildi.Araştırmacılar, Psolus fabricii adlı deniz hıyarının kopan ayak, gövde ve dokunaç parçalarını laboratuvar ortamında inceledi. Çalışmada, bu parçaların yalnızca hayatta kalmadığı, aynı zamanda büyümeye devam ettiği ve ağızları bulunmamasına rağmen çevrelerinden besin alabildiği görüldü.Bilim insanları, kopan dokuların üç yıldan uzun süredir canlı kaldığını belirtti. Araştırma boyunca dokularda ölüm, çürüme ya da hücre kaybına dair herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Ancak bu parçalar yeni bir canlıya dönüşmedi, sadece bağımsız şekilde yaşamlarını sürdüren dokular olarak kaldı.Birçok hayvan, dokularını gönüllü olarak koparıp yeniden büyütebilir; en bilinen örnek ise avcılardan kaçmak için kuyruklarını feda eden kertenkelelerdir. Ancak kertenkelelerde kaybedilen kuyruğun kendisi hiçbir işe yaramaz.HeLa hücrelerine alternatif mi?Araştırmanın başyazarı Sara Jobson, bunun doğal koşullar altında gözlemlenen ilk "doku ölümsüzlüğü" örneği olabileceğini söyledi. Jobson, dokuların yaralarını iyileştirmeye, yeni hücre üretmeye ve dış uyaranlara tepki vermeye devam ettiğini ifade etti.Uzmanlara göre keşif, yara iyileşmesi, yaşlanma, doku yenilenmesi ve hücre biyolojisi alanlarında yeni araştırmaların önünü açabilir. Ayrıca bu dokuların, laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan ve sürekli çoğalabilen insan kaynaklı HeLa hücrelerine alternatif olup olamayacağı da araştırılacak.Bilim insanları şimdi, söz konusu dokuların gerçekten yaşlanıp yaşlanmadığını anlamak için DNA yapılarını incelemeyi planlıyor. Eğer hücrelerin zamanla bozulmadığı doğrulanırsa, bu keşif biyoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir.Bilimsel araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.
Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir deniz hıyarı türü üzerinde yapılan araştırma, canlılığın sınırlarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, deniz hıyarından kopan bazı doku parçalarının ölmek yerine kendilerini onararak yaşamlarını sürdürdüğünü tespit etti.
