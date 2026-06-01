Bakan Çiftçi: Bayram tatilindeki trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik.

Bakan Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen bayram tatilinde trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını belirtti.Bayram tatili boyunca trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:Bakan Çiftçi, 2016 yılında 117, 2018 yılında 148, 2021 yılında 87, 2023 yılında 110, 2024 yılında 71, 2026 yılında ise 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Çiftçi, "Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir." bilgisini paylaştı.

