Kremlin'den Ukrayna’ya mesaj: ‘Özel askeri harekatın bugün bitmesi Zelenskiy’in elinde’
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki askeri operasyonun gün sonuna kadar bitmesinin tek yolunun, Kiev ordusunun Rusya topraklarından tamamen çekilmesi olduğunu... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
13:11 02.06.2026
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki askeri operasyonun gün sonuna kadar bitmesinin tek yolunun, Kiev ordusunun Rusya topraklarından tamamen çekilmesi olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in “savaşın yıl sonuna kadar bitebileceği” yönündeki söylemlerine değinen Peskov, sürecin çok daha hızlı çözülebileceğini kaydetti.
Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Zelensky’nin savaşın yıl sonuna kadar bitmesiyle ilgili açıklamalarına gelecek olursak; bu operasyon bugün gün sonuna kadar bile tamamlanabilir. Bunu daha önce Sayın Devlet Başkanımız (Putin) da Dışişleri Bakanlığı yönetim kadrosuna hitap ederken defalarca dile getirdi. Bunun için Zelenskiy’in, silahlı kuvvetlerine Rus bölgelerinden çekilme emri vermesi yeterli."
Peskov, Kiev yönetiminin barışçıl bir çözüm için gerçek müzakerelerden ve ciddi kararlar almaktan kaçınmaya devam etmesi halinde askeri harekatın sürdürüleceğinin altını çizdi.

‘LHC’deki kolej bilerek hedef alındı’

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir eğitim kurumunun vurulmasına da değinen Peskov, Ukrayna ordusunu sivilleri hedef almakla suçladı.
"Kiev rejimi Starobelsk'teki koleji kasıtlı olarak imha etti, bu durum zaten kanıtlandı. Burası hiçbir zaman askeri ya da askeri amaca hizmet eden bir tesis olmadı ve Kiev rejimi bunu çok iyi biliyordu."
Sözcü, Kiev’in çocukları hedef alan insaniyet dışı terör eylemlerini bilinçli olarak gerçekleştirmesinin, çatışmanın paradigmasını tamamen değiştirdiğini vurguladı.
Peskov’un açıklamalarında öne çıkan diğer önemli başlıklar ise şunlar oldu:
Putin, Ukrayna’daki çözüm sürecinin şu an askıda olduğunu belirtti ancak bu durum, ABD ile tüm temasların tamamen kesildiği anlamına gelmiyor.
Rusya, Ukrayna konusunda barış müzakerelerine olan açık kapı politikasını ve istekliliğini koruyor.
