Kremlin'den Ukrayna’ya mesaj: ‘Özel askeri harekatın bugün bitmesi Zelenskiy’in elinde’

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki askeri operasyonun gün sonuna kadar bitmesinin tek yolunun, Kiev ordusunun Rusya topraklarından tamamen çekilmesi olduğunu... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in “savaşın yıl sonuna kadar bitebileceği” yönündeki söylemlerine değinen Peskov, sürecin çok daha hızlı çözülebileceğini kaydetti.Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Peskov, Kiev yönetiminin barışçıl bir çözüm için gerçek müzakerelerden ve ciddi kararlar almaktan kaçınmaya devam etmesi halinde askeri harekatın sürdürüleceğinin altını çizdi.‘LHC’deki kolej bilerek hedef alındı’Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir eğitim kurumunun vurulmasına da değinen Peskov, Ukrayna ordusunu sivilleri hedef almakla suçladı.Sözcü, Kiev’in çocukları hedef alan insaniyet dışı terör eylemlerini bilinçli olarak gerçekleştirmesinin, çatışmanın paradigmasını tamamen değiştirdiğini vurguladı.Peskov’un açıklamalarında öne çıkan diğer önemli başlıklar ise şunlar oldu:

2026

