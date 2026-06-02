Karl Lagerfeld’in ‘milyoner kedisi’ Choupette, 7 yıldır mirasını alamadı
Ünlü modacı Karl Lagerfeld'ın ‘tek gerçek aşkı’ Choupette, Lagerfeld’in 200 milyon euroluk servetini, Fransız vergi dairesinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hala alamadı. Detaylar haberde...
© Fotoğraf : Karl Lagerfeld/Sosyal Medya hesabıKarl Lagerfeld ve kedisi Choupette
Ünlü modacının ‘tek gerçek aşkı’ Choupette, Lagerfeld’in 200 milyon euroluk servetini, Fransız vergi dairesinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hala alamadı.
Karl Lagerfeld’in 2019’da vefat eden Chanel’in yaratıcı direktörü, tüm sevgisini Birman cinsi kedisi Choupette’e vermişti. Öyle ki kedisini mirasının varislerinden biri yapmıştı. Ancak yaklaşık 200 milyon euro’luk servet, Fransız vergi dairesiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hala dağıtılamadı.
Sayısız söylentinin ardından, Karl Lagerfeld’in ölümünden yedi yıl geçti ancak mirası hala paylaştırılmadı. Hayatında vasiyetini defalarca değiştiren “moda kralı”, el yazısıyla hazırladığı son vasiyetinde servetini birkaç kişi ve kedisi Choupette arasında paylaştırmıştı.
Lagerfeld’in Monako’daki vasiyet icracısı, son isteklerin yerine getirilmesini sağlıyor ancak Fransız vergi dairesiyle yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle süreç bekletiliyor.
© Fotoğraf : @choupetteofficiel / InstagramKarl Lagerfeld'in kedisi Choupette
Hayatının merkeziydi

Lagerfeld için Choupette hayatının merkeziydi. Daha önce “Bir hayvana bu kadar aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim. O benim dünyamın merkezi. Onu görseniz anlarsınız. Biraz Greta Garbo’ya benziyor” demişti.
En çarpıcı açıklamalarından biri de şu olmuştu:

O bir insan gibi ama en iyi yanı sessiz olması. Diğer hayvanlardan ve çocuklardan nefret ediyor. Hep benimle kalıyor ve iki özel bakıcısı var. Onunla oynuyorlar, güzel beyaz tüylerini tarıyorlar, gözlerine güzellik bakımı yapıyorlar ve onu eğlendiriyorlar.

Vefatından önce net talimatlar bıraktı

Lagerfeld, mavi gözlü beyaz tüylü Birman kedisi Choupette için vefatından önce çok net talimatlar bırakmıştı. Kedi, kampanyalarda rol almış, kitaplara konu olmuş ve her zaman özel jetle seyahat etmişti.
Lagerfeld’in Monako’daki vasiyet icracısı, son isteklerin yerine getirilmesini sağlıyor ancak Fransız vergi dairesiyle yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle süreç bekletiliyor.
Choupette'nin bakımından sormlu Françoise Caçote, The Atlantic’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Her şey yoluna girene kadar Karl’ın isteklerine uymak için elimden geleni yapıyorum. Özellikle Choupette’in hiçbir eksiğinin olmaması benim önceliğim. Ona bakmanın yanı sıra, onun ihtiyaçlarını karşılamak için part-time çalışıyorum. Tüm sevgi, ilgi ve bakımı alıyor.”

Choupette’in hayatına girişi

Choupette, Lagerfeld’in hayatına oldukça sıradan bir şekilde girdi. 2011 sonbaharında model Baptiste Giacobini, bir seyahati sırasında üç aylık kediyi tasarımcıya emanet etti. O zamana kadar hiç evcil hayvan beslememiş olan Alman tasarımcı, Choupette’in güzelliği ve davranışlarına aşık oldu. Kediyi iade etme vakti geldiğinde bunu reddetti ve “en iyi seyahat arkadaşı”nı bulduğunu söyledi.

Karl Lagerfeld kimdir?

Doğum yeri Hamburg olan Karl Lagerfeld (1933), liseden ayrılarak çocukluk hayali olan lüks moda sektöründe çalışmaya başladı.
16 yaşında Pierre Balmain’de işe girdi, daha sonra Fendi ve özellikle Chanel’in yaratıcı direktörü olarak podyumların en büyük devrimcilerinden biri haline geldi.
