https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/italya-disisleri-bakani-tajani-israili-durdurmasi-gereken-abddir-1106201152.html
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: İsrail'i durdurması gereken ABD'dir
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: İsrail'i durdurması gereken ABD'dir
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin, İsrail'i durdurması gereken taraf olduğunu söyledi. Detaylar haberde...
2026-06-02T19:43+0300
2026-06-02T19:43+0300
2026-06-02T19:43+0300
dünya
antonio tajani
abd
i̇srail
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104033703_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de6577f834bbd04fea02ce56c6db6ccd.jpg
İtalya’da monarşiden cumhuriyete geçişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'daki Fori Imperiali Bulvarı’nda yapılan resmi geçit törenine katılan Tajani, buradan ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Tajani, İtalyan hükümetinin dünyada barış için üzerine düşeni yaptığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:‘Bana göre tutumları çok açık’Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu’ndaki aktivistlerin geçen ay hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra maruz kaldığı kötü muameleye dair İsrail’den resmi özür gelip gelmediği sorulan Tajani, "Netanyahu ve Dışişleri Bakanı'nın (kötü muameleyi) kınaması çok açıktı. Bu bir özür sayılır, sonra da yazılı bir özür yayınlayıp yayınlamayacaklarını göreceğiz, ancak bana göre tutumları çok açık" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/abdde-11-nukleer-bilimci-gizemi-1inin-cenazesi-bulundu-1106192803.html
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104033703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7758f2e672e568b526f2a9d36c4508d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antonio tajani, abd, i̇srail, haberler
antonio tajani, abd, i̇srail, haberler
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: İsrail'i durdurması gereken ABD'dir
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin, İsrail'i durdurması gereken taraf olduğunu söyledi.
İtalya’da monarşiden cumhuriyete geçişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'daki Fori Imperiali Bulvarı’nda yapılan resmi geçit törenine katılan Tajani, buradan ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Tajani, İtalyan hükümetinin dünyada barış için üzerine düşeni yaptığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Ancak İtalyan hükümeti dünyadaki barışı tek başına sağlayamaz. Zaten bunu ne ABD ne de Çin başarabiliyor. İtalyan hükümeti bütün evrenin çaresi değildir. Özellikle İsrail’i durdurması gereken ABD’dir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz.
‘Bana göre tutumları çok açık’
Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu’ndaki aktivistlerin geçen ay hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra maruz kaldığı kötü muameleye dair İsrail’den resmi özür gelip gelmediği sorulan Tajani, "Netanyahu ve Dışişleri Bakanı'nın (kötü muameleyi) kınaması çok açıktı. Bu bir özür sayılır, sonra da yazılı bir özür yayınlayıp yayınlamayacaklarını göreceğiz, ancak bana göre tutumları çok açık" yanıtını verdi.