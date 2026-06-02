İsrail karıştı, hem muhalefet hem iktidar Netanyahu'ya tepki gösterdi: 'Başbakan değil, bir kukla'
Sputnik Türkiye
Trump'ın Lübnan'a saldırı olmayacak açıklamalarının ardından, İsrail'de iktidar ve muhalefet temsilcileri Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes açıklaması, İsrail iç siyasetinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Açıklamanın ardından hem iktidar hem de muhalefet kanadından çok sayıda siyasetçi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.İsrail eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu için "başbakan değil, bir kukla" değerlendirmesinde bulundu.Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetinin 'İsrail'in egemenliği üzerindeki kontrolü yitirdiğini' savunarak, "Her köşede kaos hakim" ifadelerini kullandı.Bennett'in siyasi ortağı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise İsrail'i "tam anlamıyla vasal devlet" olarak tanımladı.İktidardaki Likud Partisi Milletvekili Dan Illouz, Netanyahu'nun Mayıs 2024'te dile getirdiği "Eğer İsrail yalnız kalmaya zorlanırsa, yalnız kalacak." sözlerini hatırlattı ve "Sayın Başbakan, bu söz bugün de geçerli olmalı." dedi.İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.
