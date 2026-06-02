ABD-İsrail anlaşmazlığı: 'Lübnan'da saldırılar sürecek'

Trump'ın Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıklamasının ardından Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Gelişmelerin... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah ve İsrail taraflarıyla görüştüğünü ve ateşkes olacağını, İsrail'in saldırıları durduracağını söylemesinin ardından 'saldırılara devam' mesajı verdi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:Trump, Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından tekrar Netanyahu ile görüştüğünü bildirmiş, Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkesin 'sonsuza dek' sürmesini dilemişti.Bunlar yaşanırken Netanyahu, İsrailli siyasiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya "Trump'a 'hayır' deme zamanı" ifadelerini kullandı.Söz konusu açıklamaların ardından ise İsrail ordusunun güney Lübnan'da düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

