ABD-İsrail anlaşmazlığı: 'Lübnan'da saldırılar sürecek'
Trump'ın Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıklamasının ardından Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Gelişmelerin... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah ve İsrail taraflarıyla görüştüğünü ve ateşkes olacağını, İsrail'in saldırıları durduracağını söylemesinin ardından 'saldırılara devam' mesajı verdi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:Trump, Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından tekrar Netanyahu ile görüştüğünü bildirmiş, Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkesin 'sonsuza dek' sürmesini dilemişti.Bunlar yaşanırken Netanyahu, İsrailli siyasiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya "Trump'a 'hayır' deme zamanı" ifadelerini kullandı.Söz konusu açıklamaların ardından ise İsrail ordusunun güney Lübnan'da düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
02:53 02.06.2026
Trump'ın Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıklamasının ardından Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Gelişmelerin ardından İsrail ordusunun güney Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah ve İsrail taraflarıyla görüştüğünü ve ateşkes olacağını, İsrail'in saldırıları durduracağını söylemesinin ardından 'saldırılara devam' mesajı verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Başkan Trump ile konuştum ve ona, eğer Hizbullah şehirlerimizi ve vatandaşlarımızı bombalamaktan vazgeçmezse İsrail Beyrut'ta terör hedeflerine saldıracak dedim. Bu tutumumuz aynen geçerliliğini koruyor. Aynı zamanda, IDF güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek.

Trump, Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından tekrar Netanyahu ile görüştüğünü bildirmiş, Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkesin 'sonsuza dek' sürmesini dilemişti.
Bunlar yaşanırken Netanyahu, İsrailli siyasiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya "Trump'a 'hayır' deme zamanı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklamaların ardından ise İsrail ordusunun güney Lübnan'da düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
