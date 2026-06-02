İslam Memiş: 'Köye dönmek isteyene arsa da var teşvik de var'
Piyasalar uzmanı İslam Memiş bugünkü köşe yazısında arsa ve devlet tarafından sağlanan teşviklere dikkat çekti. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Piyasalar uzmanı İslam Memiş bugünkü köşe yazısında arsa ve devlet tarafından sağlanan teşviklere dikkat çekti.
"Metropol şehirlerden sıkılmış, ekonomik sıkıntı yaşayan, hem üretmek hem de yaşamını köyde devam ettirmek isteyenler... “Benim köyde arazim yok, sermayem de yok, nasıl giderim, ne yaparım” diyenler... Karamsar olmayın. Devlet, hem arazi hem de teşvik veriyor" ifadelerini kullanan piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
Köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların satışı konusunda amacına ve niteliğine göre 442 sayılı Köy Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri var.
Şartlar: Alıcının köy nüfusuna kayıtlı, köyde ikamet eden ve evi bulunmayan bir ihtiyaç sahibi olması gerekir. Taşınmaz en fazla 2 bin metrekare. Köy ihtiyar meclisi kararı ve rayiç bedeli üzerinden satılır. Satılan bu yerlere 5 yıl içinde bina yapma zorunluluğu vardır. Alıcılar, bu yerleri 10 yıl boyunca başkasına devredemez ve satamaz.
Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYDP): Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Çerçevesinde Yapılacak Desteklemeler (Tebliğ No: 2026/9) ile 2026 uygulama rehberi yayımlandı.
Hibe oranı (%50-%70) arasında değişmekte olup, projeye esas alt limit 100 bin TL, üst limit ise 30 milyon TL olarak belirlendi.
Mazot ve Gübre Desteği: 2026 üretim yılı temel destek katsayısı dekara 310 TL olarak duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı tarımsal destekleme ve mazot-gübre ödemelerinin peyderpey çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı açıklandı.
IPARD III Programı: Kırsalda yatırımı desteklemek amacıyla 241 milyon Euro bütçeli 2026 IPARD III çağrı takvimi açıklandı.
Bitkisel Üretim Birim Fiyatları: Planlı üretim ve temel destek modeli kapsamında buğday, arpa, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagiller için dekar başı temel katsayı ve destek birim fiyatları bakanlığın sistemlerinde ilan edildi.
