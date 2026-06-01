Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRK İŞ açıkladı: Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'in Mayıs 2026 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 174 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL'ye yükseldi. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
18:16 01.06.2026
TÜRK-İŞ'in Mayıs 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması tutarı 35 bin 174 lira 85 kuruşa yükseldi. Açlık sınırı olarak ifade edilen bu tutarın yanı sıra, gıdayla birlikte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı 114 bin 576 lira 10 kuruş olarak hesaplandı.
Araştırmada, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de artışını sürdürdüğü görüldü. Buna göre, tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti Mayıs ayında 45 bin 488 lira 25 kuruşa ulaştı.
