İran basını: ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala inceleniyor
İran'ın, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediği bildirildi. Trump açıklamasında İran ile olası... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın Mehr Haber Ajansı, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine dair bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdıkları habere göre, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağının hala Tahran'da incelendiği aktarıldı. İki ülke arasında görüşmelere aracılık eden Pakistan'a henüz yanıt gönderilmediği aktarılan haberde, ABD'nin önceki dönemlerdeki müzakere süreçlerinde sözlerini yerine getirmemesinin İran'ın çok daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığı ifade edildi.İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi' olacağını belirtmişti. Müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak 'bunu hallettiğini' savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.
İran'ın, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediği bildirildi. Trump açıklamasında İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi olacağını' söylemişti.
