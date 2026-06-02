Gazeteciler erişemeyecek: 'Pentagon 'basın ofisi' artık 'gizli alan' statüsünde'
ABD medyası, Pentagon basın ofisine gazetecilerin erişiminin engellendiğini öne sürdü. Pentagon basın ofisinin 'gizlş alan' ilan edildiği bildirildi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T04:41+0300
Pentagon'un, yeni bir kararla basın ofisini 'gizli alan' ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladığı öne sürüldü.Washington Post gazetesinin haberine göre, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan dört kaynak, söz konusu uygulamanın geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdiğini ve önceki yönetim dönemlerinde geçerli olan uygulamalara kıyasla basın mensupları açısından yeni bir kısıtlama anlamına geldiğini ifade etti.Haberde, "Zira önceki yönetimlerde ofis, gazetecilerin refakatçi olmadan askeri halkla ilişkiler yetkililerinin masalarına uğrayabildiği açık bir odaydı." ifadesine yer verildi.Habere göre, Pentagon'un basın kurallarına ilişkin davalar sürerken, Pentagon muhabirlerinin binaya erişimi halihazırda büyük ölçüde kısıtlı durumdayken dava sonunda Pentagon'a girme hakkını geri kazansa bile basın ofisine erişiminin kısıtlanacağı vurgulandı.Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise, gazetecilerin artık basın ofisine girmelerine 'izin verilmeyeceği' bilgisini doğrularken, "Savunma Bakanı Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Basın Sözcüsünün ofisine erişim yalnızca randevu ile mümkün olmaya devam edecektir." dedi.Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamalar daha önce de yargıya taşınmıştı. Mart ayında, New York Times'ın (NYT) açtığı dava sonucunda bir federal yargıç söz konusu uygulamaları iptal etmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bu karara itiraz etmişti.Öte yandan NYT, mayıs ayında ikinci kez dava açarak, gazetecilerin Pentagon içerisinde hareket edebilmek için bir refakatçi eşliğinde bulunma zorunluluğuna doğrudan itiraz etmişti.
