Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/gazeteciler-erisemeyecek-pentagon-basin-ofisi-artik-gizli-alan-statusunde-1106179057.html
Gazeteciler erişemeyecek: 'Pentagon 'basın ofisi' artık 'gizli alan' statüsünde'
Gazeteciler erişemeyecek: 'Pentagon 'basın ofisi' artık 'gizli alan' statüsünde'
Sputnik Türkiye
ABD medyası, Pentagon basın ofisine gazetecilerin erişiminin engellendiğini öne sürdü. Pentagon basın ofisinin 'gizlş alan' ilan edildiği bildirildi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T04:41+0300
2026-06-02T04:41+0300
dünya
abd
pete hegseth
donald trump
pentagon
the new york times (nyt)
washington post
new york times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106059561_0:10:848:486_1920x0_80_0_0_415c83174b92220daa62cef46e716aee.png
Pentagon'un, yeni bir kararla basın ofisini 'gizli alan' ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladığı öne sürüldü.Washington Post gazetesinin haberine göre, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan dört kaynak, söz konusu uygulamanın geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdiğini ve önceki yönetim dönemlerinde geçerli olan uygulamalara kıyasla basın mensupları açısından yeni bir kısıtlama anlamına geldiğini ifade etti.Haberde, "Zira önceki yönetimlerde ofis, gazetecilerin refakatçi olmadan askeri halkla ilişkiler yetkililerinin masalarına uğrayabildiği açık bir odaydı." ifadesine yer verildi.Habere göre, Pentagon'un basın kurallarına ilişkin davalar sürerken, Pentagon muhabirlerinin binaya erişimi halihazırda büyük ölçüde kısıtlı durumdayken dava sonunda Pentagon'a girme hakkını geri kazansa bile basın ofisine erişiminin kısıtlanacağı vurgulandı.Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise, gazetecilerin artık basın ofisine girmelerine 'izin verilmeyeceği' bilgisini doğrularken, "Savunma Bakanı Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Basın Sözcüsünün ofisine erişim yalnızca randevu ile mümkün olmaya devam edecektir." dedi.Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamalar daha önce de yargıya taşınmıştı. Mart ayında, New York Times'ın (NYT) açtığı dava sonucunda bir federal yargıç söz konusu uygulamaları iptal etmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bu karara itiraz etmişti.Öte yandan NYT, mayıs ayında ikinci kez dava açarak, gazetecilerin Pentagon içerisinde hareket edebilmek için bir refakatçi eşliğinde bulunma zorunluluğuna doğrudan itiraz etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/trump-onumuzdeki-hafta-anlasmaya-varilabilir-1106178367.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106059561_93:0:753:495_1920x0_80_0_0_c3d2b48cdc182e539382d6d8148203ea.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, pete hegseth, donald trump, pentagon, the new york times (nyt), washington post, new york times
abd, pete hegseth, donald trump, pentagon, the new york times (nyt), washington post, new york times

Gazeteciler erişemeyecek: 'Pentagon 'basın ofisi' artık 'gizli alan' statüsünde'

04:41 02.06.2026
© AP Photo / Charles DharapakABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Abone ol
ABD medyası, Pentagon basın ofisine gazetecilerin erişiminin engellendiğini öne sürdü. Pentagon basın ofisinin 'gizlş alan' ilan edildiği bildirildi.
Pentagon'un, yeni bir kararla basın ofisini 'gizli alan' ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladığı öne sürüldü.
Washington Post gazetesinin haberine göre, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan dört kaynak, söz konusu uygulamanın geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdiğini ve önceki yönetim dönemlerinde geçerli olan uygulamalara kıyasla basın mensupları açısından yeni bir kısıtlama anlamına geldiğini ifade etti.
Haberde, "Zira önceki yönetimlerde ofis, gazetecilerin refakatçi olmadan askeri halkla ilişkiler yetkililerinin masalarına uğrayabildiği açık bir odaydı." ifadesine yer verildi.
Habere göre, Pentagon'un basın kurallarına ilişkin davalar sürerken, Pentagon muhabirlerinin binaya erişimi halihazırda büyük ölçüde kısıtlı durumdayken dava sonunda Pentagon'a girme hakkını geri kazansa bile basın ofisine erişiminin kısıtlanacağı vurgulandı.
Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise, gazetecilerin artık basın ofisine girmelerine 'izin verilmeyeceği' bilgisini doğrularken, "Savunma Bakanı Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Basın Sözcüsünün ofisine erişim yalnızca randevu ile mümkün olmaya devam edecektir." dedi.
Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamalar daha önce de yargıya taşınmıştı. Mart ayında, New York Times'ın (NYT) açtığı dava sonucunda bir federal yargıç söz konusu uygulamaları iptal etmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bu karara itiraz etmişti.
Öte yandan NYT, mayıs ayında ikinci kez dava açarak, gazetecilerin Pentagon içerisinde hareket edebilmek için bir refakatçi eşliğinde bulunma zorunluluğuna doğrudan itiraz etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
TÜRKİYE
Trump: Önümüzdeki hafta anlaşmaya varılabilir
01:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала