Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/hamaney-icin-3-kentte-cenaze-toreni-duzenlenecek-1106196646.html
Hamaney için 3 kentte cenaze töreni düzenlenecek
Hamaney için 3 kentte cenaze töreni düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Şubat sonunda öldürülen Hamaney'in naaşının aradan geçen 3 ayın ardından defnedileceği duyuruldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T17:17+0300
2026-06-02T17:17+0300
dünya
ortadoğu
ayetullah ali hamaney
tahran
i̇srail
i̇ran
abd
cenaze
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104011734_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_3248679561ab844b07e5c82e269f71d1.jpg
ABD ve İsrail'in saldırısında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 farklı kentte veda ve cenaze törenleri düzenlenecek.🗣Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Sosyal İşler Sorumlusu Muhammed Emin Tevekkülizade konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:🔴Hamaney'in cenaze töreninin üç şehirde gerçekleştirileceği kesinleşti: Tahran (başkent), Kum (Şiilerin iki kutsal şehrinden biri ve büyük bir dini merkez) ve Meşhed (ikinci kutsal şehir, İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu yer)🔴Tahran'da 15 ila 20 milyondan fazla insanın katılımını sağlamak üzere hazırlıklar sürüyor🔴Törenin Irak'ta da düzenlenmesi konusu ise şimdilik sonraki bir karara kadar ertelendiHamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde, resmi konutunun vurulması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/nato-askeri-komite-baskani-avrupanin-dogu-kanadina-daha-fazla-guc-sevk-edecegiz-1106195050.html
tahran
i̇srail
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104011734_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_00511c1236b74255c2a322b2bfc1b6cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, ayetullah ali hamaney, tahran, i̇srail, i̇ran, abd, cenaze, cenaze töreni
ortadoğu, ayetullah ali hamaney, tahran, i̇srail, i̇ran, abd, cenaze, cenaze töreni

Hamaney için 3 kentte cenaze töreni düzenlenecek

17:17 02.06.2026
© AA / Haidar Mohammed AliIrak'ın Basra kentinde Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesinin protestosu
Irak'ın Basra kentinde Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesinin protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AA / Haidar Mohammed Ali
Abone ol
Şubat sonunda öldürülen Hamaney'in naaşının aradan geçen 3 ayın ardından defnedileceği duyuruldu.
ABD ve İsrail'in saldırısında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 farklı kentte veda ve cenaze törenleri düzenlenecek.

🗣Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Sosyal İşler Sorumlusu Muhammed Emin Tevekkülizade konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

🔴Hamaney'in cenaze töreninin üç şehirde gerçekleştirileceği kesinleşti: Tahran (başkent), Kum (Şiilerin iki kutsal şehrinden biri ve büyük bir dini merkez) ve Meşhed (ikinci kutsal şehir, İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu yer)

🔴Tahran'da 15 ila 20 milyondan fazla insanın katılımını sağlamak üzere hazırlıklar sürüyor

🔴Törenin Irak'ta da düzenlenmesi konusu ise şimdilik sonraki bir karara kadar ertelendi

Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde, resmi konutunun vurulması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.
NATO askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
DÜNYA
NATO Askeri Komite Başkanı: Avrupa'nın doğu kanadına daha fazla güç sevk edeceğiz
16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала