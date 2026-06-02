https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/hamaney-icin-3-kentte-cenaze-toreni-duzenlenecek-1106196646.html

Hamaney için 3 kentte cenaze töreni düzenlenecek

Hamaney için 3 kentte cenaze töreni düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Şubat sonunda öldürülen Hamaney'in naaşının aradan geçen 3 ayın ardından defnedileceği duyuruldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T17:17+0300

2026-06-02T17:17+0300

2026-06-02T17:17+0300

dünya

ortadoğu

ayetullah ali hamaney

tahran

i̇srail

i̇ran

abd

cenaze

cenaze töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104011734_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_3248679561ab844b07e5c82e269f71d1.jpg

ABD ve İsrail'in saldırısında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 farklı kentte veda ve cenaze törenleri düzenlenecek.🗣Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Sosyal İşler Sorumlusu Muhammed Emin Tevekkülizade konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:🔴Hamaney'in cenaze töreninin üç şehirde gerçekleştirileceği kesinleşti: Tahran (başkent), Kum (Şiilerin iki kutsal şehrinden biri ve büyük bir dini merkez) ve Meşhed (ikinci kutsal şehir, İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu yer)🔴Tahran'da 15 ila 20 milyondan fazla insanın katılımını sağlamak üzere hazırlıklar sürüyor🔴Törenin Irak'ta da düzenlenmesi konusu ise şimdilik sonraki bir karara kadar ertelendiHamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde, resmi konutunun vurulması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/nato-askeri-komite-baskani-avrupanin-dogu-kanadina-daha-fazla-guc-sevk-edecegiz-1106195050.html

tahran

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, ayetullah ali hamaney, tahran, i̇srail, i̇ran, abd, cenaze, cenaze töreni