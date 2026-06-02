Hamaney için 3 kentte cenaze töreni düzenlenecek
© AA / Haidar Mohammed Ali
Şubat sonunda öldürülen Hamaney'in naaşının aradan geçen 3 ayın ardından defnedileceği duyuruldu.
ABD ve İsrail'in saldırısında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 farklı kentte veda ve cenaze törenleri düzenlenecek.
🗣Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Sosyal İşler Sorumlusu Muhammed Emin Tevekkülizade konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:
🔴Hamaney'in cenaze töreninin üç şehirde gerçekleştirileceği kesinleşti: Tahran (başkent), Kum (Şiilerin iki kutsal şehrinden biri ve büyük bir dini merkez) ve Meşhed (ikinci kutsal şehir, İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu yer)
🔴Tahran'da 15 ila 20 milyondan fazla insanın katılımını sağlamak üzere hazırlıklar sürüyor
🔴Törenin Irak'ta da düzenlenmesi konusu ise şimdilik sonraki bir karara kadar ertelendi
Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde, resmi konutunun vurulması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.
