Şişli'de kesik baş cinayeti: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş
Şişli’de kesik baş cinayeti: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde bulunan ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenen parçalanmış cesetle başlayan soruşturmada bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı.
Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayeti kapsamında tutuklu bulunan G.A.K.’nin, cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde ikinci bir cinayeti de itiraf ettiği öğrenildi.Dosyada adı geçen ve uzun süredir akıbeti bilinmeyen Ergaşaliyeva Seyyare'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, G.A.K., Özbekistan uyruklu Seyyare'yi de öldürdüklerini, cesedini parçaladıktan sonra İstanbul’un farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attıklarını beyan etti.Bu itirafla birlikte Şişli’de konteynerde bulunan cesetle başlayan soruşturmanın, aynı çevreyle bağlantılı iki kadının vahşice öldürülmesini kapsadığı ortaya çıktı.
Şişli’de kesik baş cinayeti: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş

19:24 12.02.2026
İstanbul Şişli’de bir çöp konteynerinde bulunan ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlenen parçalanmış cesetle başlayan soruşturmada bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı.
Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayeti kapsamında tutuklu bulunan G.A.K.’nin, cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde ikinci bir cinayeti de itiraf ettiği öğrenildi.
Dosyada adı geçen ve uzun süredir akıbeti bilinmeyen Ergaşaliyeva Seyyare'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, G.A.K., Özbekistan uyruklu Seyyare'yi de öldürdüklerini, cesedini parçaladıktan sonra İstanbul’un farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attıklarını beyan etti.
Bu itirafla birlikte Şişli’de konteynerde bulunan cesetle başlayan soruşturmanın, aynı çevreyle bağlantılı iki kadının vahşice öldürülmesini kapsadığı ortaya çıktı.
