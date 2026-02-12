https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/sislide-kesik-bas-cinayeti-ayni-evde-bir-kadin-daha-oldurulmus-1103463584.html

Şişli’de kesik baş cinayeti: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş

Şişli’de kesik baş cinayeti: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş

İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde bulunan ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenen parçalanmış cesetle başlayan soruşturmada bir... 12.02.2026

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayeti kapsamında tutuklu bulunan G.A.K.’nin, cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde ikinci bir cinayeti de itiraf ettiği öğrenildi.Dosyada adı geçen ve uzun süredir akıbeti bilinmeyen Ergaşaliyeva Seyyare'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, G.A.K., Özbekistan uyruklu Seyyare'yi de öldürdüklerini, cesedini parçaladıktan sonra İstanbul’un farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attıklarını beyan etti.Bu itirafla birlikte Şişli’de konteynerde bulunan cesetle başlayan soruşturmanın, aynı çevreyle bağlantılı iki kadının vahşice öldürülmesini kapsadığı ortaya çıktı.

