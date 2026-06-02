Gözler Anayasa Mahkemesi'nde: Süresiz nafaka kaldırılacak mı? Karar günü 4 Haziran

Sputnik Türkiye

'Süresiz nafaka' uygulamasında 'süresiz' ifadesinin iptali istemi 4 Haziran'da AYM'de görüşülecek. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T09:49+0300

Süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi (AYM), 'süresiz' ifadesinin iptali istemini görüşmek için toplanacak. Yüksek mahkemenin resmi internet sitesinde yer alan tabloya göre, AYM Genel Kurulu4 Haziran perşembe günü, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesindeki “süresiz” ifadesinin iptaline ilişkin başvurusu esastan görüşecek.AYM'nin alacağı karar yürürlükteki davaları da etkileyecekMilliyet'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’ndaki ‘süresiz’ ifadesinin iptali istemini görüşecek. AYM’nin perşembe günü vereceği karar, yürürlükteki davaları ve Adalet Bakanlığı’nın yasa çalışmasını etkileyecek.Türk Medeni Kanunu’nun nafakayı düzenleyen 175. maddesinde “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” ifadeleri yer alıyor. Maddedeki “süresiz olarak” ifadesi üzerinden yürütülen tartışma Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından AYM’ye taşınmıştı. Yüksek Mahkeme bu çerçevede 4 Haziran’daki toplantıda başvuruyu esastan ele alarak, karara bağlayacak.

