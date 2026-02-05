Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/suresiz-nafaka-uygulamasinda-yeni-donem-masadaki-formul-ortaya-cikti-1103292979.html
Süresiz nafaka uygulamasında yeni dönem: Masadaki formül ortaya çıktı
Süresiz nafaka uygulamasında yeni dönem: Masadaki formül ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Evlilik süresine göre nafaka süresinin belirlenmesini öngören yeni... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T15:52+0300
2026-02-05T15:52+0300
türki̇ye
nafaka
süresiz nafaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg
Gündemdeki düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi hedefleniyor. Yeni modelde, evlilik süresi, nafakanın kaç yıl ödeneceğini belirleyecek. Amaç, kısa süreli evlilikler sonrası ömür boyu nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmak.Evlilik süresine göre örnek formüllerNTV'nin haberine göre, çalışmada masadaki örneklere göre;Kadınlar için koruyucu önlemlerDüzenlemede, kadınların mağdur olmaması temel ilke olarak öne çıkıyor. AK Partili kaynaklar, özellikle yoksul ve çocuklu kadınların hak kaybı yaşamayacağını vurguluyor. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağduriyet riski bulunan kadınlara sosyal yardım sağlanması planlanıyor.Boşanma davalarına hızlandırmaYeni düzenlemeyle yalnızca nafaka değil, çekişmeli boşanma davalarının süresi de ele alınıyor. Yıllar süren davaların mağduriyet yarattığına dikkat çekilerek, daha kısa sürede karar verilmesini sağlayacak adımların atılabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/merkez-bankasi-rezervlerinde-tarihi-rekor-1103291201.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_403:0:1003:450_1920x0_80_0_0_d550c006fb8ae7ee0a0727000270f69d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nafaka, süresiz nafaka
nafaka, süresiz nafaka

Süresiz nafaka uygulamasında yeni dönem: Masadaki formül ortaya çıktı

15:52 05.02.2026
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
Abone ol
Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Evlilik süresine göre nafaka süresinin belirlenmesini öngören yeni bir formül üzerinde duruluyor.
Gündemdeki düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi hedefleniyor. Yeni modelde, evlilik süresi, nafakanın kaç yıl ödeneceğini belirleyecek. Amaç, kısa süreli evlilikler sonrası ömür boyu nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmak.

Evlilik süresine göre örnek formüller

NTV'nin haberine göre, çalışmada masadaki örneklere göre;
3 yıl süren evlilikte 5 yıl,
5 yıl süren evlilikte 7 yıl,
10 yıl süren evlilikte ise 12–15 yıl nafaka ödenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Kadınlar için koruyucu önlemler

Düzenlemede, kadınların mağdur olmaması temel ilke olarak öne çıkıyor. AK Partili kaynaklar, özellikle yoksul ve çocuklu kadınların hak kaybı yaşamayacağını vurguluyor. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağduriyet riski bulunan kadınlara sosyal yardım sağlanması planlanıyor.

Boşanma davalarına hızlandırma

Yeni düzenlemeyle yalnızca nafaka değil, çekişmeli boşanma davalarının süresi de ele alınıyor. Yıllar süren davaların mağduriyet yarattığına dikkat çekilerek, daha kısa sürede karar verilmesini sağlayacak adımların atılabileceği belirtiliyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
14:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала