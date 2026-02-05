https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/suresiz-nafaka-uygulamasinda-yeni-donem-masadaki-formul-ortaya-cikti-1103292979.html
Süresiz nafaka uygulamasında yeni dönem: Masadaki formül ortaya çıktı
Gündemdeki düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi hedefleniyor. Yeni modelde, evlilik süresi, nafakanın kaç yıl ödeneceğini belirleyecek. Amaç, kısa süreli evlilikler sonrası ömür boyu nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmak.Evlilik süresine göre örnek formüllerNTV'nin haberine göre, çalışmada masadaki örneklere göre;Kadınlar için koruyucu önlemlerDüzenlemede, kadınların mağdur olmaması temel ilke olarak öne çıkıyor. AK Partili kaynaklar, özellikle yoksul ve çocuklu kadınların hak kaybı yaşamayacağını vurguluyor. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağduriyet riski bulunan kadınlara sosyal yardım sağlanması planlanıyor.Boşanma davalarına hızlandırmaYeni düzenlemeyle yalnızca nafaka değil, çekişmeli boşanma davalarının süresi de ele alınıyor. Yıllar süren davaların mağduriyet yarattığına dikkat çekilerek, daha kısa sürede karar verilmesini sağlayacak adımların atılabileceği belirtiliyor.
Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Evlilik süresine göre nafaka süresinin belirlenmesini öngören yeni bir formül üzerinde duruluyor.
Gündemdeki düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi hedefleniyor. Yeni modelde, evlilik süresi, nafakanın kaç yıl ödeneceğini belirleyecek. Amaç, kısa süreli evlilikler sonrası ömür boyu nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmak.
Evlilik süresine göre örnek formüller
NTV'nin haberine göre, çalışmada masadaki örneklere göre;
3 yıl
süren evlilikte 5 yıl
,
5 yıl
süren evlilikte 7 yıl
,
10 yıl
süren evlilikte ise 12–15 yıl
nafaka ödenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.
Kadınlar için koruyucu önlemler
Düzenlemede, kadınların mağdur olmaması temel ilke olarak öne çıkıyor. AK Partili kaynaklar, özellikle yoksul ve çocuklu kadınların hak kaybı yaşamayacağını vurguluyor. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağduriyet riski bulunan kadınlara sosyal yardım sağlanması planlanıyor.
Boşanma davalarına hızlandırma
Yeni düzenlemeyle yalnızca nafaka değil, çekişmeli boşanma davalarının süresi de ele alınıyor. Yıllar süren davaların mağduriyet yarattığına dikkat çekilerek, daha kısa sürede karar verilmesini sağlayacak adımların atılabileceği belirtiliyor.