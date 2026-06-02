FSB, dış istihbaratın Rus bürokratların telefonlarından veri çalmayı amaçlayan operasyonunu engelledi
FSB, dış istihbarat teşkilatlarının üst düzey Rus bürokratların akıllı telefonlarına dinleme ve casusluk amaçlı yazılım yerleştirdiklerini ortaya çıkardı. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T14:00+0300
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dış istihbarat teşkilatlarının üst düzey Rus bürokratların akıllı telefonlarına dinleme ve casusluk amaçlı yazılım yerleştirdiklerini ortaya çıkardı.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu yazılımların konuşmaları gizlice dinlemeye ve cihazların yakınında gizli ses ve video gözetimi yapmaya olanak sağladığı ifade edildi.
Söz konusu girişimler, yazışmalara gizli erişim, telefon görüşmelerinin dinlenmesi, cihazların etrafındaki ortamın akustik ve video cihazlarla izlenmesi, ayrıca coğrafi konum ve iletişim bilgilerinin toplanması yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Açıklamaya göre bilgiler, Fastly ve Cloudflare adlı Amerikan bilişim şirketleri tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla elde ediliyordu. Operasyonu çok katmanlı olarak tanımlayan FSB, eylemlerin birden birkaç ülkenin koordinasyonunu gerektirdiğinin altını çizdi.
Batılı istihbarat teşkilatları, devlet sırlarını elinde bulunduranlar arasından pahalı muhbirler bulmaktansa, cep telefonlarını toplu olarak hacklemenin daha kolay ve ucuz olacağına inanıyordu.
Veriler toplandıktan sonra telefonları dinlenen bürokratların sıklıkla yaptırım listelerine eklendiği de ortaya çıktı.
FSB, telefonda veya telefon yakınında gizli bilgilerin paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilgisayar bilgilerine yetkisiz erişim ve kötü amaçlı yazılım oluşturma ve dağıtma maddeleri uyarınca ceza davası açıldı.