FSB: Rusya’nın kuzeybatı sınırlarındaki durum ciddi biçimde geriliyor
Sputnik Türkiye
FSB Sınır Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rusya'nın kuzeybatı sınırlarındaki durumun ciddi biçimde gerildiğini, Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T20:34+0300
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Yardımcısı ve FSB Sınır Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rus basınına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatı sınırlarındaki askeri ve güvenlik durumunun ciddi biçimde kötüleştiğini belirtti.Kulişov, “Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından sınırın askeri korumasının güçlendirildiğini gözlemliyoruz” dedi.FSB yetkilisi, komşu ülkelerin topraklarında yeni askeri üslerin inşa edildiğini, büyük miktarlarda modern silah sistemlerinin tedarik edildiğini, ayrıca Rusya sınırlarına birlik ve teçhizat intikali için lojistik imkanların geliştirildiğini belirtti. Kulişov, NATO şemsiyesi altında icra edilen askeri tatbikatların hem sayısının hem de ölçeğinin arttığını vurguladı.“Bu tatbikatlarda çeşitli çatışma senaryoları üzerinde çalışılıyor” diyen Kulişov, sınır hattındaki faaliyetlerin doğrudan çatışma hazırlığı niteliği taşıdığına işaret etti.Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinde “benzeri görülmemiş” bir artış yaşandığını belirtiyor. İttifak ise, Avrupa’daki güç yığınağını “Rus saldırganlığını caydırma” adımı olarak tanımlıyor. Rus yetkililer bu askeri yoğunlaşmadan duydukları endişeyi sürekli dile getiriyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın NATO ile diyaloğa eşitlik temelinde açık olduğunu, ancak Batı’nın kıtanın militarizasyonu yönündeki çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor.
FSB Sınır Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rusya’nın kuzeybatı sınırlarındaki durumun ciddi biçimde gerildiğini, Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın yeni askeri üsler kurarak modern silahlar aldığına ve NATO tatbikatlarının sayısı ile kapsamının arttığına dikkat çekti.
