Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/fsb-rusyanin-kuzeybati-sinirlarindaki-durum-ciddi-bicimde-geriliyor-1106067037.html
FSB: Rusya’nın kuzeybatı sınırlarındaki durum ciddi biçimde geriliyor
FSB: Rusya’nın kuzeybatı sınırlarındaki durum ciddi biçimde geriliyor
Sputnik Türkiye
FSB Sınır Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rusya’nın kuzeybatı sınırlarındaki durumun ciddi biçimde gerildiğini, Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T20:34+0300
2026-05-27T20:34+0300
dünya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
nato
finlandiya
polonya
baltık ülkeleri
askeri üs
askeri teçhizat
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076234724_29:0:994:543_1920x0_80_0_0_f7a7d851840d765e3f337a1a150ea23d.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Yardımcısı ve FSB Sınır Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rus basınına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatı sınırlarındaki askeri ve güvenlik durumunun ciddi biçimde kötüleştiğini belirtti.Kulişov, “Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından sınırın askeri korumasının güçlendirildiğini gözlemliyoruz” dedi.FSB yetkilisi, komşu ülkelerin topraklarında yeni askeri üslerin inşa edildiğini, büyük miktarlarda modern silah sistemlerinin tedarik edildiğini, ayrıca Rusya sınırlarına birlik ve teçhizat intikali için lojistik imkanların geliştirildiğini belirtti. Kulişov, NATO şemsiyesi altında icra edilen askeri tatbikatların hem sayısının hem de ölçeğinin arttığını vurguladı.“Bu tatbikatlarda çeşitli çatışma senaryoları üzerinde çalışılıyor” diyen Kulişov, sınır hattındaki faaliyetlerin doğrudan çatışma hazırlığı niteliği taşıdığına işaret etti.Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinde “benzeri görülmemiş” bir artış yaşandığını belirtiyor. İttifak ise, Avrupa’daki güç yığınağını “Rus saldırganlığını caydırma” adımı olarak tanımlıyor. Rus yetkililer bu askeri yoğunlaşmadan duydukları endişeyi sürekli dile getiriyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın NATO ile diyaloğa eşitlik temelinde açık olduğunu, ancak Batı’nın kıtanın militarizasyonu yönündeki çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/rusya-sorusturma-komitesi-abdnin-finansmani-ve-ukraynanin-katilimiyla-biyolojik-silah-1106057828.html
rusya
finlandiya
polonya
baltık ülkeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076234724_150:0:874:543_1920x0_80_0_0_021137c6fdfd62e866503191d1e2f537.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, nato, finlandiya, polonya, baltık ülkeleri, askeri üs, askeri teçhizat, rusya dışişleri bakanlığı
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, nato, finlandiya, polonya, baltık ülkeleri, askeri üs, askeri teçhizat, rusya dışişleri bakanlığı

FSB: Rusya’nın kuzeybatı sınırlarındaki durum ciddi biçimde geriliyor

20:34 27.05.2026
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© Sputnik
Abone ol
FSB Sınır Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rusya’nın kuzeybatı sınırlarındaki durumun ciddi biçimde gerildiğini, Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın yeni askeri üsler kurarak modern silahlar aldığına ve NATO tatbikatlarının sayısı ile kapsamının arttığına dikkat çekti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Yardımcısı ve FSB Sınır Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rus basınına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatı sınırlarındaki askeri ve güvenlik durumunun ciddi biçimde kötüleştiğini belirtti.
Kulişov, “Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından sınırın askeri korumasının güçlendirildiğini gözlemliyoruz” dedi.
FSB yetkilisi, komşu ülkelerin topraklarında yeni askeri üslerin inşa edildiğini, büyük miktarlarda modern silah sistemlerinin tedarik edildiğini, ayrıca Rusya sınırlarına birlik ve teçhizat intikali için lojistik imkanların geliştirildiğini belirtti. Kulişov, NATO şemsiyesi altında icra edilen askeri tatbikatların hem sayısının hem de ölçeğinin arttığını vurguladı.
“Bu tatbikatlarda çeşitli çatışma senaryoları üzerinde çalışılıyor” diyen Kulişov, sınır hattındaki faaliyetlerin doğrudan çatışma hazırlığı niteliği taşıdığına işaret etti.
Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinde “benzeri görülmemiş” bir artış yaşandığını belirtiyor. İttifak ise, Avrupa’daki güç yığınağını “Rus saldırganlığını caydırma” adımı olarak tanımlıyor. Rus yetkililer bu askeri yoğunlaşmadan duydukları endişeyi sürekli dile getiriyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın NATO ile diyaloğa eşitlik temelinde açık olduğunu, ancak Batı’nın kıtanın militarizasyonu yönündeki çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor.
kimyasal silah - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Soruşturma Komitesi: ABD'nin finansmanı ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştiriliyor
12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала