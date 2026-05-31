Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: 263 doğrulanmış vaka, 43 ölüm, DSÖ Başkanı salgın bölgesinde
Afrika'da yeniden büyüyen Ebola salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Son verilere göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da 263 doğrulanmış Ebola... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
ebola, dünya sağlık örgütü (dsö), haberler
19:27 31.05.2026 (güncellendi: 19:28 31.05.2026)
© AP Photo / Moses SawasawaEbola vakalarındaki artış endişelendirirken DSÖ Direktörü Tedros, bölgeyi ziyaret etti
Afrika'da yeniden büyüyen Ebola salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Son verilere göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da 263 doğrulanmış Ebola vakası tespit edilirken, 43 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Bin 100'den fazla şüpheli vaka incelenirken, DSÖ Başkanı Ghebreyesus salgının merkez üssüne gitti.
Afrika'da etkisini artıran Ebola salgınına ilişkin endişeler büyüyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya'nın açıkladığı son verilere göre, 30 Mayıs itibarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da 263 doğrulanmış Ebola vakası kaydedildi. Salgında 43 kişinin öldüğü doğrulanırken, bin 100'den fazla şüpheli vaka da inceleme altında bulunuyor.
Yetkililer, salgının nadir görülen Bundibugyo suşu Ebola virüsünden kaynaklandığını belirtirken, bu varyanta karşı onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmuyor.

DSÖ Başkanı salgın bölgesini ziyaret etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık iki hafta önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde başlayan salgının etkilediği bölgeye giderek yetkililerle görüştü.
Ghebreyesus, ülkenin daha önce yaşadığı Ebola salgınlarını başarıyla kontrol altına aldığını hatırlatarak son salgının da yönetilebileceğine inandığını söyledi.
DSÖ direktörü, bölge ülkelerinin uyguladığı sınır kapatma ve seyahat kısıtlamalarının ise salgınla mücadeleyi zorlaştırabileceğini savundu.

Yardım kuruluşlarından alarm

Ancak sahada görev yapan insani yardım kuruluşları, DSÖ'nün iyimser değerlendirmelerine katılmıyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), salgının alışılmadık derecede hızlı yayıldığını ve mevcut müdahalenin vaka artış hızının gerisinde kaldığını açıkladı.
MSF Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Alan Gonzalez, "Salgının ilan edilmesinden yalnızca iki hafta sonra ortaya çıkan tablo son derece alarm verici. Daha önce hiçbir Ebola salgınında bu kadar kısa sürede bu kadar çok vaka görülmemişti" ifadelerini kullandı.
Gonzalez ayrıca salgının gerçek boyutunun hâlâ tam olarak bilinmediğini vurguladı.

Farklı kurumlar farklı rakamlar açıklıyor

DSÖ'nün önceki tahminlerine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaklaşık 906 şüpheli vaka ve 223 ölüm bulunuyor.
Africa CDC ise perşembe günü yayımladığı değerlendirmede bin 77 şüpheli vaka ve 246 olası ölüm bildirmişti. Kurumun pazar günü açıkladığı güncel verilerde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda genelinde 263 doğrulanmış vaka ve 43 doğrulanmış ölüm yer aldı.
Uzmanlar, salgının haftalar boyunca tespit edilememesi nedeniyle sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman gibi temel ihtiyaçlarda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtiyor.
Bundibugyo türü neden endişe yaratıyor?

Mevcut salgına neden olan Bundibugyo türü Ebola virüsü, hastalığın en nadir görülen varyantlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre ölüm oranı yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişebiliyor.
Virüs, enfekte kişilerin kanı ve diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Sağlık otoriteleri özellikle cenaze ve defin işlemlerinin bulaş riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınını "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak değerlendirirken, Africa CDC salgının küresel müdahaleden daha hızlı ilerlediği uyarısında bulunuyor.
