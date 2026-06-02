Dört il için sarı kodlu uyarı verildi

İçişleri Bakanlığı, sağanak yağış sebebiyle bugün Edirne, Kırklareli, Isparta ve Burdur için sarı kodlu uyarıda bulundu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi doğrultusunda sarı kodla işaretlenen illerin haritası paylaşıldı.Bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Bakanlığın açıklamasında sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alınması istendi.

