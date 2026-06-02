6 bölgede sağanak yağış etkili olacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 bölgede öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinde yağışlarda azalma beklenirken hava sıcaklıkları... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 bölgede öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinde yağışlarda azalma beklenirken hava sıcaklıkları Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Haziran hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL – 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 33°C – Parçalı bulutlu
MANİSA – 34°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 28°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 32°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 30°C – Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA – 34°C – Parçalı ve az bulutlu
