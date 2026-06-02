6 bölgede sağanak yağış etkili olacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 bölgede öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinde yağışlarda azalma beklenirken hava sıcaklıkları... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T06:58+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Haziran hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL – 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluKIRKLARELİ – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR – 33°C – Parçalı bulutluMANİSA – 34°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 28°C – Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 26°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 29°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 32°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 29°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 30°C – Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA – 34°C – Parçalı ve az bulutlu

