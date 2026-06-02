Amerikan basını: Trump, Lübnan yüzünden Netanyahu’ya ‘Sen kafayı yemişsin’ diye çıkıştı

Sputnik Türkiye

ABD başkanı, Amerikan basınına göre Lübnan’daki saldırıları genişletilmesiyle ilgili İsrail başbakanını ‘çıldırmış olmakla' suçladı. Detaylar haberde...

2026-06-02T13:11+0300

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle gerçekleşen telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sert sözlerle eleştirdi.Virginia merkezli Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, pazartesi günü Netanyahu ile yaptığı görüşmede İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetlerini tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Haberde, Trump'ın Netanyahu'yu ‘kafayı yemekle' suçladığı ve İsrail'in Beyrut'a yönelik planladığı saldırıyı engellemeye çalıştığı iddia edildi.Axios'a konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'ya İsrail'in Beyrut'u hedef almasının ülkeyi uluslararası alanda daha da yalnızlaştıracağı uyarısında bulunduğunu aktardı.'Beyrut'a saldırı planı askıya alındı'Axios'un aktardığına göre görüşmenin ardından İsrail, Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine yönelik planlanan saldırıdan vazgeçti. İsrailli bir yetkili, ülkenin şu an için Beyrut'ta yeni bir saldırı planlamadığını söyledi.Buna karşın Netanyahu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Hizbullah'ın saldırılarını sürdürmesi halinde İsrail'in Beyrut'taki hedefleri vuracağını Trump'a ilettiğini belirtti. Netanyahu, İsrail'in güney Lübnan'daki operasyonlarına da devam edeceğini kaydetti.Trump: Hizbullah ile İsrail anlaştıGelişmeler üzerine Trump, İsrail ile Hizbullah’ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Ancak bu açıklamanın ardından da saldırı haberleri geldi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu ve Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü belirterek, "tarafların tüm ateşin durdurulması konusunda anlaştığını" ifade etti. Trump, "Beyrut’a asker gönderilmeyecek ve sevk halindeki birlikler geri çevrildi. Hizbullah ile üst düzey temsilciler aracılığıyla yaptığımız görüşmede de tüm ateşin durdurulması kabul edildi" dedi.

