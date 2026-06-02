https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/deniz-canlilari-icin-olum-tuzagi-marmara-denizinden-camlica-kulesini-ortecek-buyuklukte-hayalet-ag-1106188444.html

Deniz canlıları için ölüm tuzağı: Marmara Denizi'nden, Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı

Deniz canlıları için ölüm tuzağı: Marmara Denizi'nden, Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde 6 noktada yapılan operasyonlarda deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen ve Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T12:58+0300

2026-06-02T12:58+0300

2026-06-02T12:58+0300

yaşam

marmara denizi

deniz yaşamını koruma derneği

çamlıca kulesi

hayalet ağ

deniz canlısı

deniz canlıları

deniz kirliliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106187985_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42e304db79ed9d9f47d5fdc5e7ac7a0a.png

Türkiye'de 10 ay önce hayata geçirilen Mavi Atlas uygulaması kapsamında Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 6 noktada operasyon yapıldı. Operasyonda, yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşüp ekosistemi tehdit eden, Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı. 2 futbol sahasından büyük olan hayalet ağlar ham maddeye dönüştürülecek. Bu malzemelerden üretilecek güneş gözlüklerinin saplarına mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz figürleri ile ağların çıkarıldığı koordinat bilgileri işlenecek.Deniz canlıları için ölüm tuzağıTürkiye'nin denizel biyoçeşitliliğini bilimsel verilerle kayıt altına almayı ve vatandaş katılımıyla deniz koruma çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan "Mavi Atlas" mobil uygulaması, Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 10 ay önce hayata geçirildi. Mobil uygulama üzerinden vatandaşlar, deniz canlılarına ilişkin tür, derinlik ve konum bilgilerini sisteme yükleyerek Türkiye'nin denizel biyoçeşitlilik haritasının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Deniz canlıları için büyük tehdit oluşturan hayalet ağlar da uygulama üzerinden ihbar edilerek, ekiplerin müdahalesine imkan tanınıyor.Milyonlarca deniz canlısını yok ediyorÇalışmalar hakkında bilgi veren Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, hayalet ağların tüm dünyada sorun olduğunu, av araçlarının neredeyse yüzde 2'sinin denizde kaybolduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yılda yaptıkları çalışmalarda 500 bin metrekareye yakın hayalet ağı deniz tabanından temizlediklerini belirten Narcı, denizlere terk edilen hayalet ağlarda milyonlarca deniz canlısının öldüğünü, o ağ çıkarılmadığı sürece ölümlerin sürdüğünü kaydetti. Narcı, "Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da beslenemedikleri için ölüyorlar. Ölenleri avlamaya gelen kuşlar dahil milyonlarca deniz canlısı, biz onu çıkarmadığımızda belki de 100 yıl boyunca devam edecek bir ölüme neden oluyor. Plastik bir ham maddesi olduğu için 100-150 yıl orada kalıyor. Düşünün ne kadar, milyonlarca deniz canlısını yok ettiğini." dedi.Çıkarılan hayalet ağlardan gözlük sapı yapılacakMarmara Denizi'nden çıkarılan 15 bin metrekare büyüklüğünde hayalet ağ köy meydanına serilirken, denizden 200 metrekare misina ağ, 225 kilo kurşun ağırlık, 30 metre halat ve 50 metre trol kapı halatı da çıkarıldı. Topağaç köyü meydanına serilen yaklaşık 2 futbol sahasından büyük, Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükteki hayalet ağ, denizlerden ne kadar büyük bir tehlikenin bertaraf edildiğini ortaya koydu. Çıkarılan hayalet ağlar ham maddeye dönüştürülecek. Bu malzemelerden üretilecek güneş gözlüklerinin saplarına mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz figürleri ile ağların çıkarıldığı koordinat bilgileri işlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/turkiyede-il-sayisi-82ye-mi-cikacak-il-olmaya-yakin-24-ilce-hangisi-1106185471.html

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara denizi, deniz yaşamını koruma derneği, çamlıca kulesi, hayalet ağ, deniz canlısı, deniz canlıları, deniz kirliliği