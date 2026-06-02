Danimarka'da Mette Frederiksen 3. kez başbakan oldu
Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen üçüncü kez başbakan oldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
10:47 02.06.2026
© AP Photo / Markus SchreiberDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen
Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen üçüncü kez başbakan oldu.
Danimarka'da yerel basın, seçimin ardından Frederiksen'in koalisyon görüşmelerini başarıyla tamamladığı ve hükümeti kurmak için Kral Frederik ile görüştüğünü belirtti.
Frederiksen, ulusal basına yaptığı açıklamada, Kral Frederik ile görüşmesinde uzun müzakerelerin ardından yeni hükümetin kurulmaya hazır olduğunu ilettiğini söyledi.
Sol merkezli bir hükümet kuracağı belirtilen Frederiksen üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenmiş oldu.
Frederiksen'in bugün basın toplantısı düzenleyerek yeni hükümetin önceliklerini açıklaması beklenirken, yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerinin yarın açıklanacağı ifade edildi.
Öte yandan, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri Troels Lund Poulsen'in sessizliğini koruduğu aktarıldı.
Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.
Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlar) Partisi de 14 sandalye kazanmıştı.
