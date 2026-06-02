https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/danimarkada-mette-frederiksen-3-kez-basbakan-oldu-1106183816.html
Danimarka'da Mette Frederiksen 3. kez başbakan oldu
Danimarka'da Mette Frederiksen 3. kez başbakan oldu
Sputnik Türkiye
Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen üçüncü kez başbakan oldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T10:47+0300
2026-06-02T10:47+0300
2026-06-02T10:47+0300
dünya
mette frederiksen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079667871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfe958f83c8b3083d5b048ea84820313.jpg
Danimarka'da yerel basın, seçimin ardından Frederiksen'in koalisyon görüşmelerini başarıyla tamamladığı ve hükümeti kurmak için Kral Frederik ile görüştüğünü belirtti.Frederiksen, ulusal basına yaptığı açıklamada, Kral Frederik ile görüşmesinde uzun müzakerelerin ardından yeni hükümetin kurulmaya hazır olduğunu ilettiğini söyledi.Sol merkezli bir hükümet kuracağı belirtilen Frederiksen üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenmiş oldu.Frederiksen'in bugün basın toplantısı düzenleyerek yeni hükümetin önceliklerini açıklaması beklenirken, yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerinin yarın açıklanacağı ifade edildi.Öte yandan, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri Troels Lund Poulsen'in sessizliğini koruduğu aktarıldı.Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlar) Partisi de 14 sandalye kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/kolombiyada-secim-ikinci-tura-kaldi-gustavo-petro-sonuclari-tanimadigini-acikladi-1106148276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079667871_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_e9215bce3664753ad5b50d86ce4a91cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mette frederiksen
Danimarka'da Mette Frederiksen 3. kez başbakan oldu
Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen üçüncü kez başbakan oldu.
Danimarka'da yerel basın, seçimin ardından Frederiksen'in koalisyon görüşmelerini başarıyla tamamladığı ve hükümeti kurmak için Kral Frederik ile görüştüğünü belirtti.
Frederiksen, ulusal basına yaptığı açıklamada, Kral Frederik ile görüşmesinde uzun müzakerelerin ardından yeni hükümetin kurulmaya hazır olduğunu ilettiğini söyledi.
Sol merkezli bir hükümet kuracağı belirtilen Frederiksen üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenmiş oldu.
Frederiksen'in bugün basın toplantısı düzenleyerek yeni hükümetin önceliklerini açıklaması beklenirken, yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerinin yarın açıklanacağı ifade edildi.
Öte yandan, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri Troels Lund Poulsen'in sessizliğini koruduğu aktarıldı.
Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.
Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlar) Partisi de 14 sandalye kazanmıştı.