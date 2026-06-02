https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-jettenle-gorustu-1106199825.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten'le görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T18:41+0300

2026-06-02T18:41+0300

2026-06-02T18:41+0300

türki̇ye

gazze

batı şeria

i̇letişim başkanlığı

recep tayyip erdoğan

hollanda

türkiye

türkiye futbol federasyonu

türkiye cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090115698_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_69fef5f312c5e5da54377f27cf9122cc.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jetten'i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğini yeni dönemde de güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmaların sona erdirilmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, son jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınmasının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlere Hollanda'nın vereceği desteğin önemli olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/disisleri-bakani-fidan-trump-temmuzda-turkiyeye-gelmeyi-planliyor-1106193291.html

türki̇ye

gazze

batı şeria

hollanda

türkiye cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, batı şeria, i̇letişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, hollanda, türkiye, türkiye futbol federasyonu, türkiye cumhuriyeti