İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jetten'i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğini yeni dönemde de güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmaların sona erdirilmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, son jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınmasının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.
Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlere Hollanda'nın vereceği desteğin önemli olduğunu kaydetti.
