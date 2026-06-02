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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ele alındı. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ederken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-jettenle-gorustu-1106199825.html
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türkiye, türkiye cumhuriyeti, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan
türkiye, türkiye cumhuriyeti, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

22:10 02.06.2026 (güncellendi: 22:29 02.06.2026)
© AA / TCCB/Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AA / TCCB/Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ederken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten'le görüştü
18:41
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