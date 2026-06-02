https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyanla-gorustu-1106203268.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ele alındı. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T22:10+0300

2026-06-02T22:10+0300

2026-06-02T22:29+0300

türki̇ye

türkiye

türkiye cumhuriyeti

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

ermenistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097217753_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_a9b0438cfe5333b46ee20f8866d9834d.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ederken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-jettenle-gorustu-1106199825.html

türki̇ye

türkiye cumhuriyeti

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye cumhuriyeti, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan