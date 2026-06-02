https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyanla-gorustu-1106203268.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ele alındı. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ederken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-jettenle-gorustu-1106199825.html
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türkiye, türkiye cumhuriyeti, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü
22:10 02.06.2026 (güncellendi: 22:29 02.06.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ederken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.