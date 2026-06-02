CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı
16:18 02.06.2026 (güncellendi: 16:25 02.06.2026)
© AA / Fatih KurtCHP
CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri açıklandı.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı partinin yeni MYK'sını açıkladı.
İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri:
1.Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
2.Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
3.Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
4.Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
5.Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
6.Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
7.Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
8.Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
9.Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
10.Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
11.Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
12.Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
13.Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
14.Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
15.Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
16.Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
17.Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
18.Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
19.Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı