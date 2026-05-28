İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Kılıçdaroğlu, CHP Grup toplantısıyla ilgili milletvekillerine yazı gönderdi: 'Henüz tarafımdan belirlenmemiştir'
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'na ilişkin milletvekillerine bir yazı göndererek "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T16:17+0300
2026-05-28T16:57+0300
16:17 28.05.2026 (güncellendi: 16:57 28.05.2026)
© Osmancan GürdoğanKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'na ilişkin milletvekillerine bir yazı göndererek "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'na ilişkin milletvekillerine gönderdiği yazıda, "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir" dedi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

'Tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır'

Kılıçdaroğlu, milletvekillerine CHP TBMM Grup Toplantısı'yla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.
Yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiğini ve tereddütler olduğunun anlaşıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."
CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik
CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi: Pazartesi toplanacağı açıklanmıştı
