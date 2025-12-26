https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/istanbulda-taksicilerin-istedigi-zam-orani-belli-oldu--1102266934.html
İstanbul'da taksicilerin istediği zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksicilerin istediği zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da İBB'ye başvuruda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, en az yüzde 30 oranında zam talep etti. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T14:43+0300
2025-12-26T14:43+0300
2025-12-26T15:09+0300
türki̇ye
eyüp aksu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
taksi
taksi ücreti 2025
taksi ücreti 2026
taksi zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6312c26fb789be3245263c05cf3f7bd7.jpg
İstanbul'da taksiciler, yeni yılda artan maliyetleri gerekçe göstererek en az yüzde 30 oranında zam talep etti. En son eylül ayında yapılan zamla birlikte İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti. Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.'Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam'İBB'ye başvuruda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, talep ettikleri zam oranını açıkladı. Zam talepleriyle ilgili açıklama yapan Eyüp Aksu, beklentilerine ilişkin şunları söyledi:İstanbul'da taksi ücreti ne kadar? Zam gelirse ne kadar olacak?Son olarak Eylül 2025'te yapılan tarife güncellemesiyle birlikte; İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti.Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/ticaret-bakanligindan-etiket-denetimi-aciklamasi-istanbulda-buyuk-bir-zincir-marketin-42-urununde-1102245813.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0293e52f414518fbbd7376f65633485d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul taksi fiyatları, istanbul taksi zammı, istanbul kısa mesafe taksi, istanbul taksi indi bindi ücreti ne kadar, istanbulda taksi ücretleri ne kadar, istanbulda taksi zammı
istanbul taksi fiyatları, istanbul taksi zammı, istanbul kısa mesafe taksi, istanbul taksi indi bindi ücreti ne kadar, istanbulda taksi ücretleri ne kadar, istanbulda taksi zammı
İstanbul'da taksicilerin istediği zam oranı belli oldu
14:43 26.12.2025 (güncellendi: 15:09 26.12.2025)
İstanbul'da İBB'ye başvuruda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, en az yüzde 30 oranında zam talep etti.
İstanbul'da taksiciler, yeni yılda artan maliyetleri gerekçe göstererek en az yüzde 30 oranında zam talep etti. En son eylül ayında yapılan zamla birlikte İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti. Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
'Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam'
İBB'ye başvuruda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, talep ettikleri zam oranını açıkladı. Zam talepleriyle ilgili açıklama yapan Eyüp Aksu, beklentilerine ilişkin şunları söyledi:
"Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir."
İstanbul'da taksi ücreti ne kadar? Zam gelirse ne kadar olacak?
Son olarak Eylül 2025'te yapılan tarife güncellemesiyle birlikte; İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti.
Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.