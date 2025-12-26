https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/istanbulda-taksicilerin-istedigi-zam-orani-belli-oldu--1102266934.html

İstanbul'da taksicilerin istediği zam oranı belli oldu

İstanbul'da İBB'ye başvuruda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, en az yüzde 30 oranında zam talep etti. 26.12.2025

İstanbul'da taksiciler, yeni yılda artan maliyetleri gerekçe göstererek en az yüzde 30 oranında zam talep etti. En son eylül ayında yapılan zamla birlikte İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti. Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.'Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam'İBB'ye başvuruda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, talep ettikleri zam oranını açıkladı. Zam talepleriyle ilgili açıklama yapan Eyüp Aksu, beklentilerine ilişkin şunları söyledi:İstanbul'da taksi ücreti ne kadar? Zam gelirse ne kadar olacak?Son olarak Eylül 2025'te yapılan tarife güncellemesiyle birlikte; İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti.Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

