Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Bitcoin'de sert düşüş: 74 bin doların altına geriledi
Bitcoin'de sert düşüş: 74 bin doların altına geriledi

13:55 28.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin/Altın
Bitcoin/Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,9 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara indi. Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi.
Kripto para piyasalarında jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan satış baskısı, Bitcoin'in fiyatını 74 bin doların altına düşürdü.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,9 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4'e yakın değer kaybederek nisan ortasından bu yana en düşük seviyesine indi. Saat 13.30 itibarıyla 73 bin 238 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı.
Bitcoin, böylece mayıs ayında test ettiği yaklaşık 83 bin dolarlık aylık zirvesine göre yüzde 10, yıllık zirvesine göre ise yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.
