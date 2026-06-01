Benzin ve motorine indirim yolda: Akaryakıt fiyatları bugün değişecek

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt piyasasında indirim beklentisini gündeme taşıdı. Pompa fiyatlarında benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira indirim... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

Petrolün varil fiyatının 100 doların altına düşmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı.Benzin ve motorine i̇ndirim planlanıyorSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 5,50 lira, motorinde ise 7,25 lira indirim yapılması planlanıyor.Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor.Pompadaki i̇ndirim daha sınırlı olacakEşel mobil uygulaması kapsamında indirimin sürücülere yansıyacak kısmının daha düşük seviyede olması bekleniyor.Buna göre, pompa fiyatlarında benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira indirim gerçekleşeceği öngörülüyor.Büyükşehirlerde beklenen benzin fiyatlarıPlanlanan indirimin ardından bazı büyükşehirlerdeki benzin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

