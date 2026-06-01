Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Benzin ve motorine indirim yolda: Akaryakıt fiyatları bugün değişecek
Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt piyasasında indirim beklentisini gündeme taşıdı. Pompa fiyatlarında benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira indirim... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T09:26+0300
09:26 01.06.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваBenzin doldurulan otomobil
Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt piyasasında indirim beklentisini gündeme taşıdı. Pompa fiyatlarında benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira indirim gerçekleşeceği öngörülüyor.
Petrolün varil fiyatının 100 doların altına düşmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı.

Benzin ve motorine i̇ndirim planlanıyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 5,50 lira, motorinde ise 7,25 lira indirim yapılması planlanıyor.
Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor.

Pompadaki i̇ndirim daha sınırlı olacak

Eşel mobil uygulaması kapsamında indirimin sürücülere yansıyacak kısmının daha düşük seviyede olması bekleniyor.
Buna göre, pompa fiyatlarında benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira indirim gerçekleşeceği öngörülüyor.

Büyükşehirlerde beklenen benzin fiyatları

Planlanan indirimin ardından bazı büyükşehirlerdeki benzin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 62,94 lira
Ankara: 63,91 lira
İzmir: 64,19 lira
