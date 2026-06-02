https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bakanlik-duyurdu-kavurma-ve-kiymada-at-eti-cikti-1106202679.html

Bakanlık duyurdu: Kavurma ve kıymada at eti çıktı

Bakanlık duyurdu: Kavurma ve kıymada at eti çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde Kahramanmaraş ve Mersin’de bazı işletmelerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

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kavurma

kıyma

lokanta

türk lokantası

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

tarım ve orman bakanlığı

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

taklit tağşiş listesi

taklit ürün

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini resmi internet sitesinden yayımladı.Listede, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin dana kıymasında ve Mersin’in Toroslar ilçesindeki bir işletmenin dana kavurmasında tek tırnaklı eti bulunduğu belirtildi.Bakanlık ayrıca birçok üründe sakatat, kanatlı eti ve mekanik ayrılmış et kullanıldığını duyurarak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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