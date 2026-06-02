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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bakanlik-duyurdu-kavurma-ve-kiymada-at-eti-cikti-1106202679.html
Bakanlık duyurdu: Kavurma ve kıymada at eti çıktı
Bakanlık duyurdu: Kavurma ve kıymada at eti çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde Kahramanmaraş ve Mersin’de bazı işletmelerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kavurma
kıyma
lokanta
türk lokantası
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
tarım ve orman bakanlığı
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini resmi internet sitesinden yayımladı.Listede, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin dana kıymasında ve Mersin’in Toroslar ilçesindeki bir işletmenin dana kavurmasında tek tırnaklı eti bulunduğu belirtildi.Bakanlık ayrıca birçok üründe sakatat, kanatlı eti ve mekanik ayrılmış et kullanıldığını duyurarak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/bakanlik-ifsa-etti-pideden-at-eti-fistikli-sarmadan-boya-cikti-1105090378.html
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kavurma, kıyma, lokanta, türk lokantası, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, taklit
kavurma, kıyma, lokanta, türk lokantası, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, taklit

Bakanlık duyurdu: Kavurma ve kıymada at eti çıktı

21:11 02.06.2026
© AAKıyma, kırmızı et
Kıyma, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde Kahramanmaraş ve Mersin’de bazı işletmelerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini resmi internet sitesinden yayımladı.
Listede, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin dana kıymasında ve Mersin’in Toroslar ilçesindeki bir işletmenin dana kavurmasında tek tırnaklı eti bulunduğu belirtildi.
© Fotoğraf : Tarım ve Orman BakanlığıTaklit ve tağşiş listesi
Taklit ve tağşiş listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
Taklit ve tağşiş listesi
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
Bakanlık ayrıca birçok üründe sakatat, kanatlı eti ve mekanik ayrılmış et kullanıldığını duyurarak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
© Fotoğraf : Tarım ve Orman BakanlığıTaklit ve tağşiş listesi
Taklit ve tağşiş listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
Taklit ve tağşiş listesi
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
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Bakanlık ifşa etti: Pideden 'at eti', fıstıklı sarmadan boya çıktı
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