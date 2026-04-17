İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bakanlık ifşa etti: Pideden 'at eti', fıstıklı sarmadan boya çıktı
Gıda denetimleri sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yenilendi. Pideden 'tek tırnaklı' eti çıkarken, fıstıklı sarmadan boya, lahmacun...
Türkiye'de gıda denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listede İzmir'deki bir firmanın pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edilirken, İstanbul'daki bir tatlıcının fıstıklı sarmasında 'boya' bulundu. Tek tırnaklı pide harcıTarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi ise güncellendi. Söz konusu marka ve ürünler duyuruldu.İzmir'de bulunan bir işletmenin pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi. Bir çok firmanın pide ve lahmacun harcında da kalp ve sakatat karışımları belirlendi. Bazı ürünlerde ise gıdada kullanılmasına için verilmeyen boya tespit edildi.
tarım ve orman bakanlığı, gıda güvenliği, taklit tağşiş listesi, pide, at eti
12:48 17.04.2026
© TRT BelgeselEtli pide
Etli pide - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
© TRT Belgesel
Gıda denetimleri sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yenilendi. Pideden 'tek tırnaklı' eti çıkarken, fıstıklı sarmadan boya, lahmacun kalp çıktı.
Türkiye'de gıda denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listede İzmir'deki bir firmanın pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edilirken, İstanbul'daki bir tatlıcının fıstıklı sarmasında 'boya' bulundu.
Tek tırnaklı pide harcı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi ise güncellendi. Söz konusu marka ve ürünler duyuruldu.
İzmir'de bulunan bir işletmenin pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi. Bir çok firmanın pide ve lahmacun harcında da kalp ve sakatat karışımları belirlendi. Bazı ürünlerde ise gıdada kullanılmasına için verilmeyen boya tespit edildi.
