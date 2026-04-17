https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/bakanlik-ifsa-etti-pideden-at-eti-fistikli-sarmadan-boya-cikti-1105090378.html

Bakanlık ifşa etti: Pideden 'at eti', fıstıklı sarmadan boya çıktı

Gıda denetimleri sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yenilendi. Pideden 'tek tırnaklı' eti çıkarken, fıstıklı sarmadan boya, lahmacun... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T12:48+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072086862_0:156:1080:764_1920x0_80_0_0_9300df94d21893c576116cf4e09f64f6.jpg

Türkiye'de gıda denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listede İzmir'deki bir firmanın pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edilirken, İstanbul'daki bir tatlıcının fıstıklı sarmasında 'boya' bulundu. Tek tırnaklı pide harcıTarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi ise güncellendi. Söz konusu marka ve ürünler duyuruldu.İzmir'de bulunan bir işletmenin pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi. Bir çok firmanın pide ve lahmacun harcında da kalp ve sakatat karışımları belirlendi. Bazı ürünlerde ise gıdada kullanılmasına için verilmeyen boya tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/tarim-bakanligi-duyurdu-o-ifadeler-yasaklandi-1105008506.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

