Abdulkadir Selvi: 'Ekrem İmamoğlu yeni partinin resmini çizdi'

Ekrem İmamoğlu ,T24’te Murat Sabuncu ile yaptığı söyleşide hem yeni dönemin stratejisinin ipuçlarını verdi hem de yeni partiye ilişkin ciddi mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu’nun yeni dönemi ilişkin stratejisi bu köşenin okurları için sürpriz değil. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in Silivri’deki 3 saatlik görüşmesinde yeni dönemin planlarını netleştirdiklerini yazmıştım. Bir A planı bir de B planı yapılmış. A planı CHP içinde kalıp sonuna kadar mücadele etmek. B planı ise CHP’de yolların tükendiğini görünce ayrılıp yeni parti kurmak.