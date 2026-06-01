CHP'li vekillerden olağanüstü kurultay çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin ortak bir açıklama yaparak 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultay... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
CHP’li 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin ortak bir açıklama yaparak imza attı.Açıklamada, partinin 25 Temmuz 2026’ya kadar kurultay yapmaması halinde seçime girme riskinin ortaya çıkacağı belirtilerek, bu nedenle 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultay toplanması çağrısında bulunuldu.Bildiriye imza veren milletvekilleri şu şekilde;1- Özgür Özel2- Murat Emir3- Gökhan Günaydın4- Ali Mahir Başarır5- Adnan Beker6- Ahmet Baran Yazgan7- A. Tuncay Özkan8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu9- Ali Gökçek10- Ali Öztunç11- Aliye Coşar12- Aliye Timisi Ersever13- Asu Kaya14- Aşkın Genç15- Ayça Taşkent16- Ayhan Barut17- Aykut Kaya18- Aylin Yaman19- Aysu Bankoğlu20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu21- Barış Karadeniz22- Bekir Başevirgen23- Bilal Bilici24- Burhanettin Bulut25- Bülent Tezcan26- Cavit Arı27- Cem Avşar28- Cemal Enginyurt29- Cumhur Uzun30- Deniz Yavuzyılmaz31- Deniz Yücel32- Doğan Demir33- Ednan Arslan34- Elvan Işık Gezmiş35- Engin Altay36- Ensar Aytekin37- Evrim Karakoz38- Evrim Rizvanoğlu39- Eylem Ertuğ Ertuğrul40- Fahri Özkan41- Fethi Açıkel42- Gamze Taşcıer43- Gizem Özcan44- Gökan Zeybek45- Gökçe Gökçen46- Gülcan Kış47- Gürsel Erol48- Harun Özgür Yıldızlı49- Hasan Öztürk50- Hikmet Yalım Halıcı51- İbrahim Arslan52- İlhami Özcan Aygun53- İsmail Atakan Ünver54- İsmet Güneşhan55- İzzet Akbulut56- Kayıhan Pala57- Mahmut Tanal58- Mehmet Güzelmansur59- Mehmet Salih Uzun60- Mehmet Tahtasız61- Melih Meriç62- Metin İlhan63- Murat Bakan64- Murat Çan65- Mustafa Erdem66- Mustafa Sarıgül67- Sezgin Tanrıkulu68- Mühip Kanko69- Müzeyyen Şevkin70- Nail Çiler71- Namık Tan72- Nermin Yıldırım Kara73- Nimet Özdemir74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu75- Nurten Yontar76- Okan Konuralp77- Orhan Sümer78- Özgür Ceylan79- Özgür Erdem İncesu80- Özgür Karabat81- Reşat Karagöz82- Seda Kaya Ösen83- Selma Aliye Kavaf84- Serkan Sarı85- Servet Mullaoğlu86- Seyit Torun87- Sibel Suiçmez88- Suat Özçağdaş89- Sururi Çorabatır90- Süleyman Bülbül91- Süreyya Öneş Derici92- Şeref Arpacı93- Tahsin Becan94- Tahsin Ocaklı95- Talat Dinçer96- Talih Özcan97- Tekin Bingöl98- Turan Taşkın Özer99- Türkan Elçi100- Türker Ateş101- Uğur Bayraktutan102- Ulaş Karasu103- Umut Akdoğan104- Utku Çakırözer105- Ümit Dikbayır106- Ümit Özlale107- Veli Ağbaba108- Yaşar Tüzün109- Yunus Emre110- Yüksel Taşkın111- Zeynel Emre
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin ortak bir açıklama yaparak 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultay toplanması çağrısında bulundu.
CHP’li 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin ortak bir açıklama yaparak imza attı.
Açıklamada, partinin 25 Temmuz 2026’ya kadar kurultay yapmaması halinde seçime girme riskinin ortaya çıkacağı belirtilerek, bu nedenle 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultay toplanması çağrısında bulunuldu.

Bildiriye imza veren milletvekilleri şu şekilde;

