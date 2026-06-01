CHP'li vekillerden olağanüstü kurultay çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin ortak bir açıklama yaparak 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultay toplanması çağrısında bulundu.
Açıklamada, partinin 25 Temmuz 2026’ya kadar kurultay yapmaması halinde seçime girme riskinin ortaya çıkacağı belirtilerek, bu nedenle 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultay toplanması çağrısında bulunuldu.
Bildiriye imza veren milletvekilleri şu şekilde;
1- Özgür Özel
2- Murat Emir
3- Gökhan Günaydın
4- Ali Mahir Başarır
5- Adnan Beker
6- Ahmet Baran Yazgan
7- A. Tuncay Özkan
8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
9- Ali Gökçek
10- Ali Öztunç
11- Aliye Coşar
12- Aliye Timisi Ersever
13- Asu Kaya
14- Aşkın Genç
15- Ayça Taşkent
16- Ayhan Barut
17- Aykut Kaya
18- Aylin Yaman
19- Aysu Bankoğlu
20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
21- Barış Karadeniz
22- Bekir Başevirgen
23- Bilal Bilici
24- Burhanettin Bulut
25- Bülent Tezcan
26- Cavit Arı
27- Cem Avşar
28- Cemal Enginyurt
29- Cumhur Uzun
30- Deniz Yavuzyılmaz
31- Deniz Yücel
32- Doğan Demir
33- Ednan Arslan
34- Elvan Işık Gezmiş
35- Engin Altay
36- Ensar Aytekin
37- Evrim Karakoz
38- Evrim Rizvanoğlu
39- Eylem Ertuğ Ertuğrul
40- Fahri Özkan
41- Fethi Açıkel
42- Gamze Taşcıer
43- Gizem Özcan
44- Gökan Zeybek
45- Gökçe Gökçen
46- Gülcan Kış
47- Gürsel Erol
48- Harun Özgür Yıldızlı
49- Hasan Öztürk
50- Hikmet Yalım Halıcı
51- İbrahim Arslan
52- İlhami Özcan Aygun
53- İsmail Atakan Ünver
54- İsmet Güneşhan
55- İzzet Akbulut
56- Kayıhan Pala
57- Mahmut Tanal
58- Mehmet Güzelmansur
59- Mehmet Salih Uzun
60- Mehmet Tahtasız
61- Melih Meriç
62- Metin İlhan
63- Murat Bakan
64- Murat Çan
65- Mustafa Erdem
66- Mustafa Sarıgül
67- Sezgin Tanrıkulu
68- Mühip Kanko
69- Müzeyyen Şevkin
70- Nail Çiler
71- Namık Tan
72- Nermin Yıldırım Kara
73- Nimet Özdemir
74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
75- Nurten Yontar
76- Okan Konuralp
77- Orhan Sümer
78- Özgür Ceylan
79- Özgür Erdem İncesu
80- Özgür Karabat
81- Reşat Karagöz
82- Seda Kaya Ösen
83- Selma Aliye Kavaf
84- Serkan Sarı
85- Servet Mullaoğlu
86- Seyit Torun
87- Sibel Suiçmez
88- Suat Özçağdaş
89- Sururi Çorabatır
90- Süleyman Bülbül
91- Süreyya Öneş Derici
92- Şeref Arpacı
93- Tahsin Becan
94- Tahsin Ocaklı
95- Talat Dinçer
96- Talih Özcan
97- Tekin Bingöl
98- Turan Taşkın Özer
99- Türkan Elçi
100- Türker Ateş
101- Uğur Bayraktutan
102- Ulaş Karasu
103- Umut Akdoğan
104- Utku Çakırözer
105- Ümit Dikbayır
106- Ümit Özlale
107- Veli Ağbaba
108- Yaşar Tüzün
109- Yunus Emre
110- Yüksel Taşkın
111- Zeynel Emre
