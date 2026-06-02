91 yaşındaki hayırseverden örnek bağış: Mühendis, 500 milyon liralık mülkünü eğitime verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki...

ABD'de uzun yıllar inşaat mühendisi olarak çalışan Dinçer Akyalı, Patlangıç Mahallesi'nde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı binayla arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretti.Bağışa ilişkin protokol, Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve hayırsever Dinçer Akyalı arasında imzalandı. Törende annesine verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akyalı ise bağışladığı binada geleceğin bilim insanlarının yetişmesini temenni etti.Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki binanın, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

