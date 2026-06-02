İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
91 yaşındaki hayırseverden örnek bağış: Mühendis, 500 milyon liralık mülkünü eğitime verdi
91 yaşındaki hayırseverden örnek bağış: Mühendis, 500 milyon liralık mülkünü eğitime verdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
ABD'de uzun yıllar inşaat mühendisi olarak çalışan Dinçer Akyalı, Patlangıç Mahallesi'nde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı binayla arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretti.Bağışa ilişkin protokol, Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve hayırsever Dinçer Akyalı arasında imzalandı. Törende annesine verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akyalı ise bağışladığı binada geleceğin bilim insanlarının yetişmesini temenni etti.Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki binanın, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı.
ABD'de uzun yıllar inşaat mühendisi olarak çalışan Dinçer Akyalı, Patlangıç Mahallesi'nde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı binayla arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretti.
Bağışa ilişkin protokol, Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve hayırsever Dinçer Akyalı arasında imzalandı. Törende annesine verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akyalı ise bağışladığı binada geleceğin bilim insanlarının yetişmesini temenni etti.
Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki binanın, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.
