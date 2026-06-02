https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/91-yasindaki-hayirseverden-ornek-bagis-500-milyon-liralik-mulkunu-egitime-verdi-1106178139.html
91 yaşındaki hayırseverden örnek bağış: Mühendis, 500 milyon liralık mülkünü eğitime verdi
91 yaşındaki hayırseverden örnek bağış: Mühendis, 500 milyon liralık mülkünü eğitime verdi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T00:26+0300
2026-06-02T00:26+0300
2026-06-02T00:34+0300
türki̇ye
türkiye
muğla
muğla valiliği
muğla vergi dairesi
muğla barosu
bağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106177978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_810b5ba06680b7f328791c57dac0ee61.jpg
ABD'de uzun yıllar inşaat mühendisi olarak çalışan Dinçer Akyalı, Patlangıç Mahallesi'nde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı binayla arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretti.Bağışa ilişkin protokol, Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve hayırsever Dinçer Akyalı arasında imzalandı. Törende annesine verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akyalı ise bağışladığı binada geleceğin bilim insanlarının yetişmesini temenni etti.Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki binanın, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yildiz-tilbeden-gazzeye-300-bin-dolar-bagis--1102940505.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106177978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af94f9eb6c68ba3e4cd288a1cb1132d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, muğla, muğla valiliği, muğla vergi dairesi, muğla barosu, bağış
türkiye, muğla, muğla valiliği, muğla vergi dairesi, muğla barosu, bağış
91 yaşındaki hayırseverden örnek bağış: Mühendis, 500 milyon liralık mülkünü eğitime verdi
00:26 02.06.2026 (güncellendi: 00:34 02.06.2026)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı.
ABD'de uzun yıllar inşaat mühendisi olarak çalışan Dinçer Akyalı, Patlangıç Mahallesi'nde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı binayla arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretti.
Bağışa ilişkin protokol, Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve hayırsever Dinçer Akyalı arasında imzalandı. Törende annesine verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akyalı ise bağışladığı binada geleceğin bilim insanlarının yetişmesini temenni etti.
Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki binanın, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.