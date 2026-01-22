https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yildiz-tilbeden-gazzeye-300-bin-dolar-bagis--1102940505.html

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolar bağış

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolar bağış

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de yürütülen Çadırkent Projesi için 300 bin dolar bağışta bulundu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T11:14+0300

2026-01-22T11:14+0300

2026-01-22T11:14+0300

yaşam

yıldız tilbe

gazze

konser

bağış

filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/10/1054773902_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_048d8fc6c1aeeb70b08c761a83fa6d29.jpg

Gazze'de yürütülen Çadırkent Projesi için ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 300 bin dolar bağışta bulundu. Ünlü isim aynı zamanda Gazze yararına konser de düzenleyecek. Gazzeliler için harekete geçtiFilistinli ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüler Derneği'ne 300 bin dolar bağışladı. Yapılan bağışın Çadırkent Projesi'nde kullanılacağı belirtilirken, ünlü sanatçı Filistinlilerin günlük yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla da geliri Gazze'ye bırakılmak üzere bir konser düzenleyecek. İki tam teşekküllü çadırkent kurulmasını finanse ettiYıldız Tilbe'nin bu desteği, Kudüs Gönüllüler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi."Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu. Yıldız Tilbe hanımefendi ayrıca Çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere 'Gazze yararına konser' düzenleyeceklerini de belirtti."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/yildiz-tilbe-yillar-sonra-acikladi-nazara-cok-inanirim-sag-kulagimi-kaybettim-1102588088.html

gazze

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldız tilbe, gazze, konser, bağış, filistin