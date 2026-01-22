https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yildiz-tilbeden-gazzeye-300-bin-dolar-bagis--1102940505.html
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolar bağış
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolar bağış
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de yürütülen Çadırkent Projesi için 300 bin dolar bağışta bulundu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T11:14+0300
2026-01-22T11:14+0300
2026-01-22T11:14+0300
yaşam
yıldız tilbe
gazze
konser
bağış
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/10/1054773902_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_048d8fc6c1aeeb70b08c761a83fa6d29.jpg
Gazze'de yürütülen Çadırkent Projesi için ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 300 bin dolar bağışta bulundu. Ünlü isim aynı zamanda Gazze yararına konser de düzenleyecek. Gazzeliler için harekete geçtiFilistinli ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüler Derneği'ne 300 bin dolar bağışladı. Yapılan bağışın Çadırkent Projesi'nde kullanılacağı belirtilirken, ünlü sanatçı Filistinlilerin günlük yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla da geliri Gazze'ye bırakılmak üzere bir konser düzenleyecek. İki tam teşekküllü çadırkent kurulmasını finanse ettiYıldız Tilbe'nin bu desteği, Kudüs Gönüllüler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi."Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu. Yıldız Tilbe hanımefendi ayrıca Çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere 'Gazze yararına konser' düzenleyeceklerini de belirtti."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/yildiz-tilbe-yillar-sonra-acikladi-nazara-cok-inanirim-sag-kulagimi-kaybettim-1102588088.html
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/10/1054773902_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_b095588b09b7426825a6454923551105.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yıldız tilbe, gazze, konser, bağış, filistin
yıldız tilbe, gazze, konser, bağış, filistin
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolar bağış
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de yürütülen Çadırkent Projesi için 300 bin dolar bağışta bulundu.
Gazze'de yürütülen Çadırkent Projesi için ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 300 bin dolar bağışta bulundu. Ünlü isim aynı zamanda Gazze yararına konser de düzenleyecek.
Gazzeliler için harekete geçti
Filistinli ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüler Derneği'ne 300 bin dolar bağışladı. Yapılan bağışın Çadırkent Projesi'nde kullanılacağı belirtilirken, ünlü sanatçı Filistinlilerin günlük yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla da geliri Gazze'ye bırakılmak üzere bir konser düzenleyecek.
İki tam teşekküllü çadırkent kurulmasını finanse etti
Yıldız Tilbe'nin bu desteği, Kudüs Gönüllüler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi.
"Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu. Yıldız Tilbe hanımefendi ayrıca Çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere 'Gazze yararına konser' düzenleyeceklerini de belirtti."