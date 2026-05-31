Yağışlar sona erdi, yaz resmen başlıyor: 'Süper El Nino' kapıda, Türkiye'de rekorlar kırılabilir

Şiddetli yağışlarla geçen mayıs ayının ardından haziranın ilk günleri yaz sıcağıyla başlayacak. Bu yıl etkili olması beklenen Süper El Nino ile Türkiye'de sıra...

Yaz mevsimi resmen başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklığı bir kademe daha artacak.Yaz geldi: Sıcaklıklar artacakBugün Trakya ve Karadeniz hattı dışında ülke genelinde sağanak beklenmiyor. Açık bir havanın hakim olacağı İstanbul'da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükselecek. Başkent Ankara'daki sıcaklık ise 23 dereceyi görecek.Ege'de ise 30 derece sınırı aşılacak. İzmir 31, Aydın 32 derece olacak. Akdeniz'de Antalya 27, Adana 30 dereceye ulaşacak.Güneydoğu Anadolu da ısındı. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri de 29-30 derece bandına ulaştı.Yeni haftada hava ısınıyorKurban Bayramı tatili sonrası yeni hafta ve haziran ayı Karadeniz Bölgesi hariç güneşli havayla başlayacak.İstanbul'da hava sıcaklığı yarın bir kademe daha artıp 27 dereceye ulaşacak. Ankara'da da sıcaklık 25 dereceye yükselecek. İzmir 32, Aydın 33, Antalya 27, Adana 31, Şanlıurfa 32 derece olacak.Trakya Bölgesi ile Karadeniz'de sahil hattı ve iş kesimlerde ise yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aniden bastıracak sağanak nedeniyle dere yataklarında dikkatli olunması gerekiyor.Salı günü yağış var ama sıcak sürecekYaz değerlerine ulaşan hava sıcaklığı salı günü de etkisini sürdürecek ancak bu kez Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak beklentisi var.İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hariç ülkenin tamamında sağanak yağışlar etkili olacak.Aynı gün hava sıcaklıklarında bir değişim beklenmiyor.Perşembe 29 dereceHava sıcaklıklarındaki artış haftanın ilerleyen günlerinde adım adım devam edecek. Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı 28 derece olacak.Perşembeye gelindiğinde megakentte bulutlanma dağılacak ve güneş yüzünü iyice gösterecek. Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının 29 dereceye ulaşması bekleniyor.Aynı gün ülkenin batısında sıcaklık değerleri 30 derecenin üzerine çıkacak. İzmir 33, Aydın ve Manisa 34, Muğla 29 derece olacak. Bursa'da hava sıcaklığı 31 dereceye yükselecek. Edirne'de ise 32 derece hava sıcaklığı olacak.Süper El Nino geliyor: Bu yaz etkili olacak, Türkiye'de sıra dışı hava olaylarını artırması bekleniyorİzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, yazın etkili olması beklenen "Süper El Nino"nun, Türkiye'de sıcaklık rekorları, kuraklık, orman yangınları ve ani sel gibi olayları artırabileceğini söyledi.Küresel ısınma sürecine eklenebilecek güçlü bir El Nino olasılığının iklim sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ifade eden Tağıl, El Nino'nun Türkiye'ye doğrudan etkisinin bulunmadığını ancak atmosferik sirkülasyonu değiştirerek dolaylı sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.El Nino etkisi nedir?Geçmişteki güçlü El Nino dönemlerine değinen Tağıl, 1997-1998, 2015-2016 ve 2023-2024'te yaşanan vakalarda kuraklık ile yangın olaylarında artış gözlemlendiğini anımsattı.Bu yaz da "Süper El Nino"nun sıra dışı hava olaylarını artırabileceğini dile getiren Tağıl, "Yaz mevsiminin stabil bir yaz olarak değil, zaman zaman sıcaklıkların yüksek olduğu, kuraklığın şiddetli olduğu, yangın frekansının yüksek olduğu bir yaz olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz ama aynı zamanda da kısa süreli ekstrem hava olaylarıyla da bu dönemin zaman zaman parçalanacağını öngörebiliriz." dedi.Doğu Akdeniz'e dikkatTağıl, "Özellikle yaz sonunda, yaz boyunca biriken deniz yüzeyi sıcaklıkları ile Akdeniz ve Karadeniz'de gözlemlediğimiz ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar, sonbahar mevsiminde kuzeyden sokulacak soğuk hava kütleleriyle birleştiğinde, fırtınalar, kuvvetli sağanaklar ve yer yer Akdeniz'e özgü tropikal benzeri fırtına olan medicane olayları için uygun koşullar oluşturabilir. Bu durumun özellikle Doğu Akdeniz'de etkili olabileceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.'Sıcaklık rekoru gelebilir'"Süper El Nino" etkisinin 2027'de de süreceğini belirten Tağıl, "2026-2027 döneminde sonbahar mevsiminin daha sıcak ve mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini öngörüyoruz ancak ortalamaların üzerindeki bu sıcaklıklara ekstrem hava olaylarının da eşlik etmesi bekleniyor. Özellikle orman yangınları ve sel olaylarının daha sık yaşanabileceği bir dönem öngörüyoruz, hatta 2026 yazında ve 2027 boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kırılması da olası görünüyor." diye konuştu.Prof. Dr. Tağıl, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık riskinin büyüyeceğini, Karadeniz'de ise şiddetli yağış ve sel olaylarının öne çıkabileceğini söyledi.

