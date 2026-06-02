https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/2026-cilek-dolunayi-ne-zaman-haziran-dolunayi-burclari-nasil-etkileyecek-nereden-izlenecek-1106195174.html

2026 Çilek Dolunayı ne zaman? Haziran dolunayı burçları nasıl etkileyecek, nereden i̇zlenecek?

2026 Çilek Dolunayı ne zaman? Haziran dolunayı burçları nasıl etkileyecek, nereden i̇zlenecek?

Sputnik Türkiye

Astronomi meraklılarının heyecanla beklediği Haziran 2026 dolunayı için geri sayım başladı. Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak olan tarihi Çilek Dolunayı, 30... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T16:12+0300

2026-06-02T16:12+0300

2026-06-02T16:12+0300

yaşam

dünya

venüs

moskova

güneş

ay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096934431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f53b79a2f819d597f29cd23957984ad8.jpg

Gökyüzü meraklıları ve astroloji takipçileri için yılın en büyülü zamanlarından biri yaklaşıyor. Haziran 2026 dolunayı, ayın son gününde gökyüzünü süsleyecek. Halk arasında Çilek Dolunayı (Çilek Ayı) olarak bilinen bu büyüleyici astronomik olay, 30 Haziran 2026 tarihinde Moskova saatiyle 02:58'de (GMT hesaplamasına göre 29 Haziran 23:57) tam evresine ulaşacak.Bu özel dönemde Ay, Dünya'ya olan yörünge mesafesinde biraz daha uzak konumda bulunacak. Bu sebeple gökyüzünde normalden hafifçe daha küçük ve sönük bir mikroay olarak belirecek. Ancak Kuzey Yarımküre'de ufuk çizgisine oldukça yakın bir rotadan yükseleceği için, atmosferik kırılmalar sayesinde izleyicilere sıcak ve büyüleyici bir altın rengi tonu sunacak.Çilek Dolunayı nereden ve nasıl i̇zlenir? Teleskop gerekli mi?Haziran ayındaki bu eşsiz göksel şöleni seyretmek için gelişmiş donanımlara veya güçlü teleskoplara ihtiyacınız olmayacak. Astronomi uzmanı Kirill Kozlov, en iyi gözlem deneyimini yakalamak isteyen vatandaşlar için şu hayati ipuçlarını paylaştı:"Gözlem yapmak için en uygun zaman, açık bir hava, sakin bir yer ve yüksek yapay ışık kaynaklarından uzak bir konumdur. En iyi sonuçlar için ışık kirliliği oranının en az olduğu şehir etekleri veya astronomik alanlar tercih edilmelidir. Ay'ın doğuşu ve batışı güneydoğu ile güneybatı ufuk noktalarında gerçekleşecek."Etkinliği ölümsüzleştirmek ve profesyonel ay fotoğrafı çekmek isteyenlerin ise kameralarında manuel pozlama ayarlarını yapmaları veya gece modunu açarak mutlaka bir tripod kullanmaları öneriliyor.Gökyüzünde gezegenler geçidi: Ay'ın yakınındaki yıldızlar hangileri?Haziran ayı boyunca gökyüzü sadece dolunayla değil, nadir görülen gezegen yakınlaşmalarıyla da şenlenecek. Ay, ayın başında Satürn gezegeninin yakınından geçecek. Ardından hilal evresindeyken Pleiades yıldız kümesi ve Boğa takımyıldızındaki Uranüs ile yan yana gelecek.Ayın ortasında ise heyecan verici bir mini gezegen geçidi yaşanacak; Merkür, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde çapraz bir çizgi halinde hizalanırken, Ay da bu şölene İkizler takımyıldızındaki Pollux yıldızıyla eşlik edecek. 19 Haziran'da Aslan burcunun kalbi Regulus, 27 Haziran'da ise Akrep'in gözü Antares yıldızı Ay ile görsel bir yakınlaşma yaşayacak.Haziran dolunayı neden çilek ayı olarak adlandırılıyor?Haziran ayında gerçekleşen dolunayların rengi her zaman kırmızı ya da pembe olmasa da taş taşıdığı isim tarihsel bir kökene dayanıyor. Antik Yerli Amerikan kabileleri, Haziran ayındaki bu dolunaya Amerika kıtasında çilek hasadı döneminin başlaması nedeniyle bu ismi vermişlerdir. Aynı doğa olayı Avrupa kültüründe Bal Ayı, Çin kültüründe ise Lotus Ayı olarak adlandırılmaktadır.Astroloji Uyardı: Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?Gökbilimciler olayın bilimsel ve eğitimsel değerine odaklanırken, astroloji dünyası da uyarı pencerelerini açtı. Astrolog Yulia Rolnik, dolunay dönemlerinin yoğun bir duygusal gerilim barındırdığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:"Çilek Dolunayı; olgunluğun, tamamlanmanın ve duygusal arınmanın sembolüdür. Bu dönemde kaygı artabilir ve uyku düzeni bozulabilir. Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçları Haziran Dolunayının etkisini en güçlü hissedecek burçlar arasında yer alıyor."Astrologlar bu süreçte ani kararlar alınmamasını, çatışmalardan kaçınılmasını, yarım kalan eski işlerin bitirilmesini ve doğada vakit geçirerek sağlığa dikkat edilmesini tavsiye ediyor.Çilek Dolunayı hakkında sıkça sorulan sorular Dolunay nedir ve neden olur?Dolunay, Ay'ın Dünya yörüngesindeki hareketi sırasında Güneş'in tam karşısında yer aldığı evredir. Bu konumda Dünya, Güneş ile Ay arasında kalır ve Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü güneş ışınlarıyla tamamen aydınlanır.Dolunayın insan psikolojisi ve sağlığı üzerinde etkisi var mı?Astrolojik olarak yoğun bir enerji dönemi kabul edilse de modern bilimsel araştırmalar, Ay'ın evrelerinin insan fizyolojisi veya psikolojisi üzerinde doğrudan, kanıtlanmış bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır.En iyi dolunay gözlemi nasıl yapılır?Bulutsuz temiz bir gökyüzü, kentsel binaların ve sokak lambalarının olmadığı karanlık bir alan, dolunayı çıplak gözle izlemek için en ideal şartları sunar. Basit bir dürbün bile ay yüzeyindeki kraterleri net olarak görmenizi sağlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/sahra-colunde-kan-donduran-kesif-uzaydan-tespit-edilen-260-toplu-mezarda-urkutucu-detay-1106194418.html

moskova

güneş

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, venüs, moskova, güneş, ay